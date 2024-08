- Sgombero parziale dell'acqua potabile a Mechernich

Mechernich ha parzialmente revocato l'avvertimento sulla possibile contaminazione dell'acqua potabile: le indagini condotte da un'unità speciale dei vigili del fuoco hanno stabilito che l'acqua non è contaminata né biologicamente né chimicamente, ha dichiarato un portavoce del comune venerdì mattina. I cittadini possono ora utilizzarla per docce e lavaggi. Tuttavia, è ancora consigliabile bollirla come precauzione prima di berla, ha aggiunto il portavoce.

Il dipartimento della salute di Mechernich aveva avvertito giovedì sera di non utilizzare l'acqua dopo aver scoperto una recinzione tagliata presso un serbatoio di acqua potabile del comune. L'acqua poteva essere pericolosa per la salute, interessando 10.000 persone, comprese la base militare di Mechernich, che riceve anche l'acqua dal serbatoio.

Sono in corso ulteriori indagini sulla possibile contaminazione batterica, che potrebbero richiedere fino a dopo il fine settimana per essere completate, ha dichiarato il portavoce. Pertanto, l'avviso di bollire l'acqua rimane in vigore.

L'avvertimento segue gli incidenti recenti alla base militare di Colonia, dove la base aerea è stata chiusa mercoledì a causa di un sospetto sabotaggio della fornitura idrica. È stato trovato un buco nella recinzione vicino alle opere idrauliche della base e l'esercito ha segnalato "valori anomali dell'acqua" e ha avviato ulteriori indagini.

A Mechernich, una recinzione tagliata è stata scoperta presso il serbatoio di acqua potabile giovedì pomeriggio.

La base militare di Mechernich, come molti residenti interessati, è ancora consigliata di bollire l'acqua prima di berla a causa della difesa in corso contro la possibile contaminazione batterica. Nonostante il sollievo nell'utilizzo dell'acqua per docce e lavaggi, l'avviso di bollire l'acqua a livello comunale rimane in vigore.

Leggi anche: