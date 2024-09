- Sfruttare la vendita illegale di un manufatto culturale peruviano all'asta

Un artefatto tessile antico del Perù antico è stato recuperato dalle autorità tedesche da una vendita online illegale in arrivo e sta tornando al suo paese d'origine. Il Ministero della Cultura e gli organi investigativi dell'Assia, insieme al Ministero degli Affari Esteri, hanno intercettato l'artefatto tessile ben conservato, realizzato in cotone e lana di llama, su richiesta degli ufficiali culturali peruviani. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura a Wiesbaden, che ha poi consegnato l'artefatto all'ambasciata del Perù a Berlino.

Il Ministro della Cultura e delle Arti dell'Assia, Timon Gremmels (SPD), ha dichiarato: "La Germania si è impegnata, attraverso la Convenzione UNESCO del 1970, a proteggere il patrimonio culturale del mondo dai danni, dallo spostamento e dal commercio illegale". Gremmels ha notato che l'artefatto tessile non appartiene a mani private, ma piuttosto al suo Perù natio "dove può mostrare la maestria artigianale di secoli e contribuire all'identità culturale". Il Ministro non ha rivelato dettagli sull'asta online illegale pianificata. Gli ufficiali culturali peruviani monitorano regolarmente i siti di aste stranieri.

Creatures piumate, figure feline e forme umane con caratteristiche geometriche

Secondo il Ministero della Cultura dell'Assia, la cultura Chancay, originaria della costa centrale del Perù tra il 1000 e il 1470 d.C., era nota per la sua eccezionale arte tessile. I tessitori di questa cultura utilizzavano tecniche come garza, pizzo, arazzo, rete e broccato. Frequentemente rappresentavano creature piumate, figure feline e forme umane in forme geometriche astratte, come la rappresentazione dei corpi umani come figure triangolari o trapezoidali a gradini, ha spiegato il ministero.

L'iconografia del tesoro culturale recuperato mostra tipici motivi geometrici a onde e figure umane in vivaci tonalità gialle e rosse. "Grazie alle uniche condizioni climatiche, questi capolavori realizzati in materiali organici spesso rimangono quasi intatti nelle tombe sabbiose della regione Chancay. Di conseguenza, svolgono un ruolo significativo nella ricerca scientifica e nella ricostruzione dell'identità culturale in Perù", è stato ulteriormente dichiarato.

L'artefatto tessile è un esempio dello stile artistico unico della cultura Chancay, che spesso include rappresentazioni di creature piumate, figure feline e forme umane in forme geometriche. Questo tesoro culturale, valutato per il suo valore storico e artistico, non dovrebbe essere posseduto privatamente, ma dovrebbe tornare a casa in Perù dove può contribuire all'identità culturale della nazione e aiutare nella ricerca scientifica. Altri lavori notevoli di questa cultura possono essere trovati con motivi a onde geometriche simili e colori vivaci.

