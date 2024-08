- Sforzo persistente in Eden: Leverkusen mantiene un lavoro diligente

Bayer Leverkusen, guidato dall'allenatore Xabi Alonso, è riuscito a conquistare un posto nel secondo turno della DFB-Pokal con una vittoria per 1:0 contro la squadra di bassa classifica FC Carl Zeiss Jena. La partita non è stata esattamente una dimostrazione di bravura, con Leverkusen che ha faticato per tutta la gara. Di fronte a 15.000 spettatori allo Ernst-Abbe-Sportfeld, Jonas Hofmann (52') ha segnato il gol vincente per i campioni in carica che avevano vinto il doppio la stagione precedente. Il sorteggio per il prossimo turno si terrà domenica (17:10 CEST) al Museo del Calcio di Dortmund.

Sottovalutare Jena, che era imbattuto leader della Regionalliga Nordost, è stato un errore. Il loro piano era semplice: evitare di subire un gol troppo presto. Ci sono riusciti grazie alla loro difesa instancabile e all'attacco inefficiente di Leverkusen. Il tiro di Amine Adli (16') ha mancato il palo, causando un breve momento di panico, ma è stato successivamente annullato per fuorigioco. Gli slogan del pubblico di casa "Volete essere campioni tedeschi?" sono diventati sempre più forti, senza essere scoraggiati dal tiro di Patrick Schick (25') fuori bersaglio e dal secondo palo di Adli (31'). La migliore occasione per Jena è arrivata da Cemal Sezer (42'), ma non è riuscito a centrare la porta.

Segnare un gol sarebbe stata una prima per la Turingia contro Leverkusen, che aveva perso in precedenza per 0:2 nel 1992 e 0:4 nel 2012.

Gol di Hofmann su calcio di testa

Alonso ha apportato degli aggiustamenti durante l'intervallo, portando in campo Alejandro Grimaldo a sinistra. Si è rivelata una mossa vincente poiché il cross di Grimaldo ha trovato Hofmann, che ha segnato il gol vincente con un colpo di testa. Jena è rimasto ostinato e ha quasi pareggiato con il sostituto Kay Seidemann (65'). Alonso ha risposto con altri cambi, portando in campo Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Granit Xhaka. Tuttavia, Nils Butzen di Jena (77') ha mancato una grande occasione su calcio d'angolo. In tempo di recupero, Hamza Muqaj di Jena ha mancato un gol aperto, garantendo la vittoria per un soffio di Leverkusen.

Altre squadre della loro lega avrebbero potuto vedere questa partita come vincibile, dati i precedenti di Leverkusen contro di loro. Includere squadre del genere tra i possibili avversari per le future partite potrebbe rappresentare una sfida significativa per il Bayer Leverkusen.

