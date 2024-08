- Sforzi di salvataggio dopo l'incidente aereo in Brasile

Un giorno dopo il crash di un aereo di linea in un'area residenziale vicino alla metropoli brasiliana di São Paulo, i corpi vengono recuperati e identificati. "Ci aspettiamo che tutti i corpi siano rimossi entro la fine della giornata", ha detto Carlos Palhares, direttore dell'Istituto Nazionale di Scienze Forensi, ai reporter. Fino ad ora, sono stati recuperati 31 corpi, secondo il portale delle notizie "G1" citando la Difesa Civile. Il crash ha causato 62 vittime.

La compagnia aerea VoePass ha inizialmente riferito questo numero, poi lo ha corretto a 61 e lo ha aumentato nuovamente a 62 sabato mattina (ora locale). Il nome di un passeggero non è stato inizialmente trovato nell'elenco a causa di un problema tecnico, secondo "G1".

Tra le vittime c'erano un padre e sua figlia di tre anni che trascorrevano insieme la festa del papà - celebrata in Brasile domenica - assistenti medici, uomini d'affari e professori.

Entrambi il registratore dei dati di volo e il registratore della cabina di pilotaggio - il cosiddetto "scatola nera" - sono stati trovati dalla Forza Aerea Brasiliana (FAB), ha detto Marcelo Moreno, direttore del Centro per l'Investigazione e la Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (Cenipa). Se i dispositivi possono fornire informazioni sulla causa del crash dipende dalle loro condizioni, ha detto.

Il turboelica da passeggeri, un ATR 72, è precipitato in un'area residenziale della città di Vinhedo mentre si avvicinava a São Paulo da Cascavel nello stato del Paraná venerdì. I dati della piattaforma Flightradar 24 suggeriscono che l'aereo è precipitato di quasi 4.000 metri in meno di un minuto. Non c'è stata alcuna dichiarazione di emergenza prima del crash, ha detto Moreno.

Le indagini sono in corso. Gli esperti stanno considerando la formazione di ghiaccio sulle ali - che trasforma un aereo in "una pietra senza portanza", come riportato dal portale di notizie brasiliano UOL. C'è stato un avviso di formazione di ghiaccio per il sito del crash. Altri esperti non escludono che siano stati diversi fattori a causare il crash.

