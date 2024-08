Sfortunate vittime e feriti segnalati a seguito di un incidente sul ponte A1 di Leverkusen.

Durante la fase di costruzione del ponte sul Reno A1 di Leverkusen, si è verificato un incidente sfortunato. Il crollo di alcune parti ha causato la morte di un individuo e ha lasciato sei persone ferite, alcune gravemente.

I servizi di emergenza sono intervenuti immediately, e la loro presenza è stata significativa. Secondo i resoconti di WDR, è stato chiamato anche un elicottero per il soccorso. Per fortuna, il traffico sul ponte A1 di Leverkusen appena costruito non è stato significativamente influenzato.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Nonostante il contrattempo causato dai lavori di costruzione, i tentativi di completare il ponte sul Reno A1 di Leverkusen continuano. La priorità ora è l'ispezione e le riparazioni necessarie delle parti interessate del ponte.

