- Sfortunata morte per annegamento nel Reno, Duisburg.

Si sospetta che una donna abbia perso la vita in un incidente in acqua nel Reno a Duisburg di sabato. I testimoni avevano notato la donna in costume da bagno nel fiume e avevano chiamato i servizi di emergenza, come ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco di Duisburg.

La polizia fluviale, la DLRG e il dipartimento dei vigili del fuoco dell'acciaieria ThyssenKrupp si sono uniti alle operazioni di soccorso. Alla fine, un elicottero di soccorso ha individuato la donna senza vita sott'acqua. La polizia di Duisburg non ha ancora rivelato l'identità e l'età della vittima a causa delle indagini in corso.

