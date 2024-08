- Sfogliato il mistero dell'incidente del trattore che ha lasciato 15 vittime con danni non specificati

A seguito di un grave incidente del trattore in Mittelfranken che ha lasciato 15 persone ferite, la causa esatta dell'incidente non è ancora stata stabilita. L'indagine prosegue, come dichiarato da un rappresentante della centrale di polizia di Mittelfranken. Il conducente di 29 anni, che ha subito gravi ferite nell'incidente, è stato interrogato. Sta siendo indagato per eventuali danni colposi in un caso di traffico.

Attualmente, non ci sono prove che suggeriscano che il conducente fosse sotto l'influenza di alcol durante l'incidente, ha notato il rappresentante. I risultati del test dell'alcol sono ancora in attesa. Tuttavia, gli investigatori sospettano che non riveleranno alcun consumo di alcol.

Il trattore si ribalta più volte

Il trattore insieme al suo rimorchio è uscito di strada in una curva l'11 agosto a Hartenstein (parte di Nürnberger Land). Il veicolo si è ribaltato più volte. Il conducente, un passeggero di 26 anni e un 18enne sul rimorchio hanno subito gravi ferite. Dodici altre persone sul rimorchio hanno riportato ferite leggere. Il gruppo stava apparentemente andando a un festival locale.

Le condizioni di salute del 26enne, inizialmente dichiarate critiche, sono migliorate, secondo la polizia. Un esperto collaborerà con la polizia per individuare la causa dell'incidente.

