Sfogliare il mistero dei "talahon" nella sfera TikTok

E uno dei contendenti per la Parola dell'Anno per Giovani è "Talahon". Si riferisce a giovani uomini che perpetuano l'immagine di borse firmate false e catene d'oro sui social media. Si consiglia di evitare generalizzazioni.

Questi giovani uomini, spesso con un background migratorio, sfoggiano abiti firmati falsi e vagano per i centri città con una borsa marsupio, tuta e catena d'oro. Alcuni sostengono anche vecchie idee su donne. Questo è lo stereotipo. Attualmente, questi cosiddetti Talahon stanno causando un putiferio e occasionali dibattiti provocatori sulla migrazione e la cultura giovanile sui social media.

Il termine è stato proposto per la Parola dell'Anno per Giovani e sta attirando ancora più attenzione. Ma cosa rappresenta esattamente - e perché il termine può essere problematico? Initialmente, il termine è detto provenire dall'arabo, secondo il Langenscheidt Verlag, che assegna annualmente la Parola dell'Anno per Giovani. "Tahal lahon" significa "vieni qui" e sarebbe usato per persone con caratteristiche o comportamenti stereotipati.

La traccia del rapper diventa virale

Su TikTok o Instagram, in particolare i giovani si presentano come il presunto tipico Talahon, ad esempio con un cappello Gucci e i lati rasati ("lati a zero"). In altri post, alcuni esprimono le loro idee sulle donne, come non permettere alla loro potenziale fidanzata di andare in piscina da sola. Questi post sono spesso accompagnati dalla canzone "TA3AL LAHON" del rapper Hassan. Ha pubblicato il brano ("Ti darò un colpo, sono il patron") nel 2022 e il video musicale chiarisce che i testi sono finzionali e il video è a scopo di intrattenimento. Ora, la canzone sta diventando popolare sui social media.

Inoltre, un negozio Edeka in Bassa Sassonia aveva una mensola etichettata "Talahon", piena di prodotti alla moda come bibite o barre di cioccolato anche trovate nelle macchinette snack. Tuttavia, a causa di discussioni controversie sul termine, il negozio ha deciso di rimuovere la scritta sopra la mensola.

"Non c'è un solo Talahon"

"Non c'è un solo Talahon. Alla fine, è un fenomeno molto vario e non uniforme", dice la sociologa Gabriele Rohmann, co-direttrice dell'Archivio delle Culture Giovanili a Berlino. Non tutti i video Talahon sono autentici. Molti di essi elaborano la tendenza in modo satirico. Un utente, ad esempio, si comporta come un dottore che agisce come un Talahon. Altri usano i loro video per mettere in qualche modo la società di fronte allo specchio.

Tuttavia, Rohmann sottolinea che "alcuni lo abbracciano e a volte giocano un ruolo le idee misogine, che è problematico. Questi giovani devono essere mostrati i limiti e detto: 'Ferma. Non è così che si fa', e lavorare con loro per interrogarsi e abbandonare questi atteggiamenti e comportamenti".

Lo stile Talahon, secondo Rohmann, non è nuovo. Ha semplicemente guadagnato più importanza grazie alla popolarità della canzone di Hassan, anche tra gli utenti femmine che si mostrano come l'equivalente femminile - Talahinas. Per Rohmann, questo è un tipo di "gioco tra ragazzi e ragazze" che si può osservare in diverse culture giovanili.

Ma non tutti approvano la tendenza. Al contrario, serve da benzina per commenti populisti di destra o razzisti. Rohmann avverte contro la generalizzazione. Bisogna considerare il caso individuale e guardare da vicino. "È fondamentalmente la stessa cosa del gangster rap, che viene rapidamente e facilmente condannato in modo globale, although there are also various nuances and interpretations there."

I processi di stigmatizzazione sono in corso da tempo, secondo l'esperto. "La 'Nuova Destra' si concentra su questi giovani che, a loro vista, sono un sinonimo di integrazione fallita, e generalmente tutto è un disastro." I cliché e i pregiudizi sono stati intorno per molti anni, come visto nei dibattiti surrounding the 2015 New Year's Eve events in Cologne.

Il termine "Nuova Destra" descrive una scena che promuove uno stato etnicamente omogeneo con tendenze autoritarie, mentre si allontana dai gruppi di destra che si riferiscono al nazismo. Le persone all'interno di questa scena e i loro partiti affiliati usano questi trend per rafforzare i propri discorsi. "Questa è una situazione molto pericolosa perché questa stigmatizzazione non è giustificata", dice Rohmann. "Inoltre, porta giovani con background migratori o percepite come migratori a sentirsi esclusi dalla destra, che può sometimes lead to aggressive reactions."

Parole controversie nella slang giovanile sono sempre esistite

La casa editrice Langenscheidt segue anche questi dibattiti, secondo le loro stesse dichiarazioni. Gli adolescenti hanno spesso proposto "Talahon" per la shortlist della parola giovanile. Mostra come rapidamente e dinamicamente la slang giovanile e i suoi significati e usi possono svilupparsi. Ha sempre contenuto parole positive, negative e controversie.

"L'interpretazione e l'uso della parola non sono ancora chiari o definitivi, quindi lo consideriamo un buon esempio di slang giovanile vivente, anche se il suo uso è ambiguo e non sempre positivo", afferma l'editore. Se l'uso si sviluppa chiaramente verso la stigmatizzazione e la diffamazione in futuro, si riservano il diritto di rimuoverlo. Rimuoverlo ora alimenterebbe l'accusa di censura. Hanno deciso di sostenere il dibattito atteso. La parola giovanile dovrebbe essere un riflesso dei tempi, hanno aggiunto.

Tra i dieci candidati attuali, puoi attualmente voto per i primi 3. Il voto finale avrà luogo tra i finalisti fino all'8 ottobre. La parola vincente verrà quindi annunciata alla Fiera del Libro di Francoforte.

Il termine "Talahon" ha origini arabe, secondo Langenscheidt Verlag, e il suo utilizzo nel gergo giovanile è un argomento di dibattito continuo nella linguistica. La sua interpretazione e il suo utilizzo sono ancora in evoluzione, e alcuni sostengono che rifletta la cultura giovanile contemporanea, mentre altri affermano che perpetui stereotipi negativi.

