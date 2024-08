- Sfiderà un campione olimpico agli US Open senza alcun vantaggio.

Jule Niemeier ha incontrato un inaspettato ostacolo contro la campionessa olimpica Zheng Qinwen, diventando l'ultima tennista tedesca a uscire al terzo turno. La 25enne di Dortmund aveva scarse possibilità nell'incontro durato 81 minuti, perdendo 2-6, 1-6 contro la temibile giocatrice cinese. Dopo lo US Open del Grande Slam a New York, la precedente semifinalista di Wimbledon Niemeier risalirà nella classifica mondiale e potrebbe superare Laura Siegemund come miglior giocatrice tedesca.

Zheng aveva precedentemente posto fine alla carriera di Angelique Kerber alle Olimpiadi di Parigi e aveva conquistato la prima medaglia d'oro olimpica nella storia del tennis cinese. Due anni fa, Niemeier aveva sconfitto la numero 7 del mondo attuale, ma questa volta ha dovuto arrendersi.

Niemeier ha iniziato forte con un servizio potente che ha scatenato il pubblico nel Grandstand, il terzo stadio più grande dello US Open. Entrambe le giocatrici si sono affidate a colpi aggressivi, ma Zheng ha preso il controllo con i suoi servizi. A metà del primo set, il gioco di Niemeier ha iniziato a vacillare, con due doppi falli consecutivi.

Trattamento per una vescica

Al 2-5, Niemeier ha richiesto un trattamento per una vescica sul suo alluce sinistro, una strategia che aveva già utilizzato nel suo turno di secondo round contro la giocatrice giapponese Moyuka Uchijima. Subito dopo, il set le è sfuggito di mano e Niemeier ha lasciato il campo. Il secondo set non è iniziato meglio, con Zheng che ha segnato sette punti consecutivi. Dopo un impressionante volley, Niemeier ha galvanizzato il pubblico, ma il ribaltamento non si è materializzato.

Da quando aveva raggiunto i sedicesimi di finale nel 2022, Niemeier non era riuscita a superare il secondo turno di un torneo del Grande Slam fino a quest'anno allo US Open. Tuttavia, è riuscita a fermare la sua discesa nella classifica, che era precipitata a una deludente 175.

