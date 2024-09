- Sfide per la formazione di un governo di coalizione in Turingia

L'Alternativa per la Germania (AfD) trionfa, la coalizione di sinistra si sfalda: Dopo la straordinaria performance dell'AfD nelle elezioni statali, si profila un processo complesso di formazione del governo in Turingia. Al momento, una potenziale alleanza tra CDU, BSW e SPD non dovrebbe raggiungere la maggioranza dei seggi nel parlamento statale. Di conseguenza, dovrebbero includere La Sinistra; tuttavia, la CDU ha escluso qualsiasi collaborazione con questo partito al suo congresso federale.

Stando alle stime di ARD e ZDF, l'AfD, guidata dal presidente dello stato Björn Höcke, ha ottenuto il primo posto, segnando il primo caso dal suo inizio nel 2013 in cui l'AfD ha ottenuto il maggior numero di voti in un'elezione statale. L'AfD, classificata come un partito estremista di destra affidabile dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia, sembra improbabile che possa formare una coalizione, poiché tutti gli altri partiti hanno rifiutato la possibilità di lavorare con esso.

La Sinistra, guidata dal presidente del governo Bodo Ramelow, ha subito pesanti perdite e si è classificata al quarto posto. L'SPD ha ottenuto un seggio nel parlamento statale, mentre i Verdi non ce l'hanno fatta. Anche il FDP non si è qualificato.

Stando alle stime, l'AfD è salita al 32,9-33,2 percento (2019: 23,4 percento), mentre la CDU si è rafforzata al 23,6-23,7 percento (21,7). Il BSW è entrato in gioco con il 15,6 percento, lasciando La Sinistra, con cui si è diviso, indietro. La Sinistra ha subito un forte calo e si trova ora al 12,7-12,9 percento (31,0).

I partiti che compongono il governo di coalizione di Berlino hanno subito pesanti perdite: l'SPD è al 6,0-6,1 percento, appena sopra la soglia del cinque percento (8,2), e sta per ottenere il peggior risultato mai registrato in Turingia. I Verdi, che facevano parte del governo statale, non dovrebbero entrare nel parlamento di Erfurt, insieme al FDP, che dovrebbe scendere al 1,2 percento (5,0) secondo ARD.

Stando alle proiezioni, l'AfD otterrebbe 32 seggi (22), la CDU 23 seggi (21) e il BSW 15 seggi. La Sinistra otterrebbe 12 mandati (29) e l'SPD 6 (8). Insieme, CDU, BSW e SPD comanderebbero 44 seggi, uno in meno della maggioranza.

Circa 1,66 milioni di persone avevano diritto di voto. La partecipazione prevista è del 73,5-74,0 percento, rispetto al 64,9 percento del 2019.

Ramelow: Parteciperà alle trattative per la formazione del governo

La existing coalizione di sinistra, che si basava sul sostegno della CDU, non ha più la possibilità di essere reinstallata. Ramelow, che ha presieduto lo Stato libero per dieci anni, deve ora affrontare il compito di formare un governo con il candidato principale della CDU, Mario Voigt. "La persona del spettro democratico che ha ottenuto il maggior numero di voti deve avviare i colloqui, deve emettere inviti. Aiuterò chiunque sia responsabile dell'ottenimento di una maggioranza democratica in parlamento", ha dichiarato l'ufficiale della Sinistra in ARD.

Despite the universal refusal from other parties, AfD top candidate Höcke has declared his intention to engage in negotiations about potential coalitions. The 52-year-old failed to secure a direct mandate in his constituency of Greiz II.

BSW could play a pivotal role in the current scenario. Federal party leader Wagenknecht, who did not run for office herself, has signaled her intention to be a part of potential coalition talks. She wished that the BSW, along with the CDU and, according to current numbers, also the SPD, could establish a sound government in Thuringia, Wagenknecht stated during her election-night celebration in Erfurt.

Wagenknecht reiterated her conditions for her party's participation in a state government. Numerous individuals are deeply disturbed by the issue of peace and reject the proposed deployment of US intermediate-range missiles in Germany by the federal government, she asserted at her election celebration in Erfurt. A state government should consider this desire of the people and advocate for it at the national level.

CDU federal general secretary Carsten Linnemann rejected Wagenknecht's demands to incorporate peace policy as a topic in potential joint government formations in Saxony and Thuringia. "In Erfurt, world politics are not established, but rather, it's about education policy, economic policy, internal security, the issues that truly impact people", he said in ZDF.

CDU leader and state chairman Mario Voigt declared that he would engage with the SPD and its top candidate Georg Maier. Regarding the BSW, he stated: "We will also remain open to dialogue there."

Volatile discourse during the election campaign

The climate during the election campaign was turbulent. The Russian occupation of Ukraine and Germany's role as Ukraine's ally served as a major point of contention.

If the AfD manages to secure more than one-third of the seats in the Thuringian state legislature, it would possess a so-called blocking minority: Decisions and elections that require a two-thirds majority would necessitate its approval. For example, the constitutional judges are elected by the parliaments with a two-thirds majority.

A seguito del rifiuto dell'AfD di collaborare con altri partiti a causa della loro classificazione come partito estremista di destra dal Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia, diventa cruciale per la CDU, BSW e SPD integrare La Sinistra per formare una maggioranza. Tuttavia, la posizione della CDU contro la collaborazione con La Sinistra al loro congresso federale rappresenta una sfida significativa per la protezione della Costituzione e l'assicurazione di un governo stabile e democratico nella Turingia.

