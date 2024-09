Sfide incontrate nell'elaborazione di transazioni utilizzando carte di credito o di debito federali

Attualmente ci sono stati alcuni problemi con i pagamenti utilizzando specifiche carte di debito e di credito. I dettagli specifici e l'entità del disturbo non sono ancora stati completamente compresi. Secondo un rappresentante del Comitato Bancario Tedesco, le prime indagini suggeriscono che diverse istituzioni emittenti di carte stanno riscontrando problemi.

È stato confermato che le transazioni utilizzando Girocard non sono interessate da questi problemi. La squadra sta attivamente indagando sulla fonte e sull'entità del disturbo e sta lavorando diligentemente per risolverlo. Sono stati segnalati oltre 500 casi di transazioni EC e di carte di credito fallite sul portale "Tutti i Disturbi" giovedì mattina.

Lo scorso aprile, un numero significativo di clienti ha riscontrato problemi nel fare pagamenti con le loro carte. In quel momento, le carte Giro erano principalmente interessate, con le carte di credito che riscontravano occasionalmente problemi. Sono state segnalate interruzioni anche presso Commerzbank e Volks- e Raiffeisenbanken.

Nel maggio 2022, il fallimento delle carte a livello nazionale è continuato per diversi giorni. La causa alla base è stata identificata in un problema software con i dispositivi di carte selezionati prodotti da Verifone e il provider di servizi di pagamento Payone. Un aggiornamento software è stato rilasciato in quel momento, che ha risolto efficacemente il problema.

Il disturbo nei pagamenti con carte potrebbe potenzialmente influire sull'economia se non risolto presto. Despite the issues with debit and credit cards, transactions using Girocard have been unaffected.

