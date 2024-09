Sfide climatiche: gli asset dell'Unione europea bloccati dalle azioni legali dei magnati russi

La situazione ruota attorno a individui facoltosi come Petr Aven, Mikhail Fridman, German Khan e Gennady Timchenko, insieme alla sua consorte Elena. Nel luglio 2022, il Consiglio UE ha stabilito un regolamento, che richiede a coloro che figurano nell'elenco di dichiarare i loro beni all'interno dell'UE e di collaborare con le autorità durante le revisioni.

Alcuni hanno considerato questa azione un abuso dell'autorità del Consiglio, ma la Corte UE ha respinto questa prospettiva. Il Consiglio ha sostenuto di avere l'obbligo di far rispettare i requisiti di segnalazione e le obbligazioni di collaborazione, che aiutano nell'efficacia del congelamento dei beni, ha affermato. I casi sono stati chiusi.

In precedenza, ad aprile, la Corte UE aveva sollevato le sanzioni per Aven e Fridman, ma solo per il periodo dal tardo febbraio 2022 alla metà di marzo 2023. I casi pendenti sono ancora in fase di revisione. Coloro che sono interessati hanno la possibilità di impugnare la decisione del 22 aprile dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, la corte suprema.

Nonostante la decisione della Corte UE di aprile di sollevare parzialmente le sanzioni per Aven e Fridman, il Consiglio UE mantiene la sua attenzione su altri oligarchi dell'elenco, come Khan e Timchenko. Il regolamento richiede a tutti gli oligarchi dell'elenco, compresi Khan e Timchenko, di dichiarare i loro beni all'interno dell'UE e di collaborare con le autorità durante le revisioni.

