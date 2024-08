- Sfida per il team di gestione del VfB: difficoltà in anticipo - resistenza in retroguardia

Sebastian Hoeneß, allenatore di Stoccarda, può vantare un vasto gruppo di talenti, ma si trova ancora in difficoltà a livello difensivo. La rosa del VfB Stuttgart sembra un po' squilibrata in vista della partita casalinga di Bundesliga contro il Mainz 05 di sabato (15:30/ Sky), ma questo è più dovuto alla sfortuna degli infortuni che a una scarsa pianificazione. Hoeneß è stato diretto, "Ho più opzioni in attacco, ma decisamente non abbastanza in difesa."

Hoeneß ha espresso soddisfazione per la dimensione della rosa, senza attribuire colpe al direttore sportivo Fabian Wohlgemuth. Gli Svevi hanno dovuto considerare diversi fattori durante la pianificazione estiva, tra cui lo stress aggiuntivo della Champions League e gli infortuni rimasti dalla stagione precedente, come quelli dei difensori Dan-Axel Zagadou e Josha Vagnoman. Per fortuna, Vagnoman potrebbe tornare in squadra dopo una lunga assenza contro il Mainz.

Tuttavia, i tifosi dovranno aspettare un po' per il debutto del difensore Ameen Al-Dakhil, recentemente acquistato dalla squadra di Championship inglese del FC Burnley. "Stiamo guardando a un periodo di quattro a sei settimane per farlo entrare in squadra", ha detto Hoeneß. Nonostante il talento del giovane, ci vorrà del tempo per farlo tornare in piena forma, dopo aver passato più di sei mesi in panchina a causa di un infortunio muscolare.

Per la partita casalinga di sabato, la prima della stagione dopo tre partite lontano da casa in tutte le competizioni, il giovane Anrie Chase assumerà un ruolo difensivo centrale. In attacco, Hoeneß deve fare alcune scelte difficili. L'attaccante Deniz Undav e l'esterno Jamie Leweling hanno entrambi fatto delle apparizioni dalla panchina nella vittoria per 5-0 contro il Preußen Münster di seconda divisione in Coppa di Germania di martedì. I nuovi acquisti Nick Woltemade e Fabian Rieder sono stati limitati a ruoli da sostituti nella partita di apertura del campionato contro lo SC Freiburg (1-3), mentre il beniamino dei tifosi Silas è stato lasciato fuori da entrambe le partite.

Se il suo visto arriverà in tempo, El Bilal Touré, un nazionale maliano in prestito dall'Atalanta Bergamo, potrebbe anche unirsi alla squadra contro il Mainz, aggiungendo ulteriore potenza all'attacco.

