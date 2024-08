Sfida dell'attività siderurgica: Thyssenkrupp continua a scendere nel terzo trimestre

Questa regione è "caratterizzata da deboli condizioni economiche e sfide strutturali," ha spiegato Thyssenkrupp. A ciò si aggiungono "la bassa dinamicità nei settori chiave dei clienti come l'industria automobilistica, la meccanica e l'ingegneria delle piantagioni e l'edilizia," nonché i costi dell'energia persistemente elevati. Gli effetti unici, in particolare in relazione all'attività in India, hanno anche giocato un ruolo nel risultato netto negativo.

Per l'intero anno fiscale, l'azienda si aspetta una diminuzione delle vendite del sei-otto percento rispetto all'anno precedente e una perdita "nell'ordine di centinaia di milioni di euro". Thyssenkrupp aveva già rivisto le sue previsioni di conseguenza a luglio. "Sviluppi di mercato fortemente avversi e effetti unici stanno oscurando i progressi compiuti nella trasformazione di Thyssenkrupp nel terzo trimestre," ha spiegato il direttore finanziario Jens Schulte.

I prezzi dell'energia e delle materie prime in aumento, nonché la concorrenza estera, stanno pesando particolarmente sulla divisione dell'acciaio. L'azienda di Essen vuole quindi riorientarsi in questo settore e sta spingendo per una scissione. Ha già venduto il 20 percento alla società EPCG del miliardario ceco Daniel Kretinsky. Intende trasferire ulteriori 30 percento a EPCG.

"Con la chiusura della quota del 20 percento in EP Corporate Group, abbiamo compiuto un passo significativo verso il posizionamento indipendente dell'attività dell'acciaio," ha spiegato Schulte. In vista della scissione, la produzione nel sito di Duisburg sta anche diminuendo. Thyssenkrupp Steel Europe impiega attualmente circa 27.000 persone, molte delle quali nella regione del Ruhr.

I piani sono aspramente criticati dal lato dei dipendenti. Il consiglio di sorveglianza non è riuscito a trovare un accordo sulla futura linea d'azione la scorsa settimana. In primo luogo, saranno determinate le esigenze finanziarie della divisione dell'acciaio da un parere di esperti. Dopo la riunione del consiglio di sorveglianza, il CEO di Thyssenkrupp Miguel López ha assicurato che le esigenze di finanziamento per i prossimi due anni sono garantite.

Mentre si è riferito che altri settori aziendali stanno andando meglio, "Automotive Technology, Materials Services e Marine Systems potrebbero migliorare il loro contributo ai risultati rispetto all'anno precedente," ha spiegato Thyssenkrupp. Tuttavia, potrebbero esserci cambiamenti in tutta l'azienda: "Per adattarsi al meglio ai mercati in cambiamento, le nostre attività - laddove necessario - stanno perseguendo in modo coerente le misure di ristrutturazione: ciò vale non solo per il settore dell'acciaio, ma anche per i singoli settori delle altre divisioni."

Nonostante le sfide, la divisione dell'acciaio di Thyssenkrupp ha registrato una diminuzione della redditività netta a causa dei costi dell'energia e delle materie prime in aumento. Di conseguenza, l'azienda si aspettava una perdita significativa per l'anno fiscale.

Leggi anche: