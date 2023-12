Sfida #CNNFood: cosa c'è per dessert?

Dolci, a volte appiccicosi, ma sempre deliziosi: possono essere semplici o completamente stravaganti.

Per i golosi, sono la parte più importante della giornata.

Baklava in Turchia, ras malai in India, banoffee pie in Inghilterra, waffle in Belgio, torta al cocco in Costa Rica.

Questi dolci internazionali vi faranno venire l'acquolina in bocca.

La nostra sfida #CNNFood continua e questa volta vogliamo vedere le prelibatezze da dessert di tutto il mondo.

Per avere la possibilità di apparire sul nostro sito web, mostrateci i vostri dessert, sia che si tratti di ricette classiche che risalgono a centinaia di anni fa, sia che si tratti di idee innovative per dolci che avete creato voi stessi.

Taggate le vostre foto e i vostri video #CNNFood su Facebook, Instagram e Twitter e assicuratevi di dirci in quale parte del mondo vi state godendo la vostra dose di zucchero.

Altro da Culinary Journeys

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com