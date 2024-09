- Sezioni del ponte Carola sommerse nel fiume Elba, nessuna vittima segnalata.

Nella prima mattinata, una parte del Carolabridge a Dresda è crollata. Un lungo tratto di circa cento metri, che comprendeva una linea tranviaria e un pezzo di marciapiede, è stato interessato, come annunciato da un rappresentante del centro di crisi di Dresda.

L'autorità dei trasporti pubblici della città ha confermato che non c'erano tram in uso sul ponte in quel momento, garantendo che nessun passeggero o veicolo ha subito danni.

Di conseguenza, l'intero perimetro intorno al Carolabridge, che collega il centro storico e la città nuova di Dresda, è stato chiuso al traffico. Inoltre, il fiume Elba è inaccessibile. Un'ampia fuoriuscita di acqua calda sta uscendo da due tubi di riscaldamento distrettuale sulla parte del ponte del centro storico. Questo incidente ha interrotto il servizio di riscaldamento distrettuale in tutta la città.

L'incidente involving the Carolabridge a Dresda ha suscitato preoccupazione tra i residenti locali in Germania. A causa dell'interruzione del servizio di riscaldamento distrettuale, molte persone nella città tedesca di Dresda sono attualmente senza riscaldamento.

