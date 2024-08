- Severe tempeste stanno causando il caos a Maiorca <unk> e non è ancora finita

Una tempesta severa nel Mediterraneo spagnolo sta causando caos nei voli, anche a Maiorca. 44 voli all'aeroporto di Palma sono stati cancellati a causa delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, come hanno riferito le autorità responsabili dell'isola turistica spagnola.

23 arrivi e 21 partenze sono stati interessati, è stato riferito. Quasi tutte le altre connessioni hanno subito ritardi parziali. Tuttavia, il peggio della tempesta era ancora da arrivare per l'isola. "La notte è ciò che mi preoccupa di più," ha detto Toni Plata, responsabile del centro di risposta alle emergenze, ai giornalisti.

Maiorca: Pioggia intensa e tempesta causano devastazione

La bassa pressione ha portato piogge intense, temporali, grandine e raffiche di vento a Maiorca e ad altre regioni mediterranee spagnole. Il corpo dei vigili del fuoco è intervenuto più volte per rimuovere gli alberi caduti o pompare le cantine allagate. Tuttavia, non sono state segnalate danni gravi a Maiorca o altrove in Spagna.

Il secondo livello di allerta arancione del servizio meteorologico nazionale Aemet era in vigore mercoledì per le Isole Baleari sowie parti delle comunità autonome di Andalusia, Murcia, Valencia e Catalogna.

Livello di allerta rosso giovedì - fino a 180 litri di precipitazioni attese

Per la parte nord-orientale di Maiorca, il livello di allerta rosso è stato emesso per giovedì. Sarà in vigore dalla mezzanotte alle 3:00 PM. Fino a 180 litri di precipitazioni sono attesi cadere in poche ore. La tempesta dovrebbe poi attenuarsi gradualmente. Tuttavia, il programma dei voli a Maiorca è probabile che rimanga turbato fino a venerdì.

È raro che il livello di allerta rosso venga emesso a Maiorca. Tuttavia, un cambiamento del tempo è normale a metà agosto. In questo periodo, il tempo estivo costante sull'isola solitamente termina. I giorni in spiaggia alternano poi con temporali a volte intensi.

I forti venti della tempesta hanno causato il fallimento di un volo, lasciando i passeggeri bloccati su diverse rotte. Nonostante gli sforzi per liberare le piste, numerosi voli sono rimasti interessati, prolungando le interruzioni.

