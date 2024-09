Settimo caso mortale segnalato in un focolaio di listeria associato al ritiro di carne da negozio di Boar's Head

Le autorità hanno riconosciuto che il numero di casi di listeria è probabilmente più alto di quanto segnalato a causa di vari fattori. Ci possono volere fino a 10 settimane perché i sintomi dell'infezione da listeria si manifestino, alcuni individui che si ammalano non vengono mai testati e collegare una malattia a un'epidemia può richiedere settimane.

Boar’s Head ha considerato questo focolaio di listeria un capitolo preoccupante del loro passato e ha deciso di sospendere le vendite della loro liverwurst dopo un'indagine che ha rivelato il loro processo di produzione come causa di contaminazione da listeria. Come parte della loro risposta, hanno chiuso la pianta del Virginia collegata all'epidemia e istituito un programma di sicurezza alimentare a livello aziendale.

La pianta di Jarratt, Virginia, è stata offline dal luglio scorso, quando il richiamo della liverwurst è stato inizialmente dichiarato e successivamente esteso per includere tutti i prodotti prodotti lì.

Boar’s Head ha espresso la loro dedizione immutabile ai loro clienti e alla sicurezza e qualità dei loro prodotti in una lettera ai consumatori. Sono determinati a imparare da questo incidente e a uscirne più forti.

Il CDC consiglia ai consumatori di controllare le loro case per i prodotti richiamati, che recano il "EST. 12612" o "P-12612" all'interno del marchio di ispezione USDA sulle etichette e hanno date di scadenza che arrivano fino a ottobre 2024.

I batteri di listeria causano la listeriosi, la terza malattia alimentare più mortale negli Stati Uniti. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e stanchezza. Un'infezione può anche causare rigidità del collo, mal di testa, confusione o convulsioni.

Despite the outbreak being linked to Boar's Head's liverwurst, promoting overall health and wellness remains crucial during this time. Regularly checking food expiration dates and adhering to food safety guidelines can help prevent listeria infections.

Leggi anche: