Settimana 16 della NFL: i tifosi potranno assistere a un triplo spettacolo nel giorno di Natale

Poiché il Natale cade di lunedì, le partite della NFL si disputeranno il 23, 24 e 25 dicembre, per un fine settimana all'insegna del divertimento festivo.

L'azione si concluderà lunedì con un'incredibile partita a tre del giorno di Natale, in cui si affronteranno le teste di serie n. 1 di ciascuna conference. Con i playoff alle porte, la posta in gioco è più alta che mai.

Ecco cosa c'è da sapere prima di sintonizzarsi:

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, ore 13:00 ET

Le festività natalizie si aprono con una sfida tra i Kansas City Chiefs e i Las Vegas Raiders nella AFC West.

I campioni in carica del Super Bowl hanno già staccato il biglietto per la postseason, ma ora puntano a conquistare l'ottava corona divisionale consecutiva. Nel frattempo, i Raiders stanno lottando per mantenere vivi i loro sogni di playoff mentre la stagione si avvicina alla fine.

Il dominio dei Chiefs nell'ultimo decennio è evidente. Ma nelle ultime settimane Patrick Mahomes e compagni non sono sembrati la forza dominante della memoria recente. Prima della vittoria non entusiasmante della scorsa settimana contro i New England Patriots, Kansas City ha perso due partite consecutive contro i Buffalo Bills e i Green Bay Packers.

All'inizio della settimana, Mahomes ha espresso il suo desiderio di far tornare la squadra a vincere.

"Si vuole sempre giocare il proprio football al meglio nei playoff", ha detto Mahomes ai giornalisti.

"Cerchiamo di mettere insieme una partita completa. Penso che se riusciremo a farlo e a migliorare sempre di più in queste ultime partite, riusciremo ad arrivare ai playoff e a giocare il nostro miglior football, allora penso che la AFC sia apertissima e potremo andare là fuori e cercare di trovare un modo per arrivare al Super Bowl".

Las Vegas, invece, arriva all'incontro di questa settimana reduce dalla vittoria più netta della stagione. Hanno inflitto una sconfitta per 63-21 ai Los Angeles Chargers, stabilendo il record di franchigia per il maggior numero di punti segnati in una singola partita.

Cercheranno di portare questo slancio nelle ultime tre partite, tutte contro squadre che li precedono in classifica nella AFC (Chiefs, Colts e Broncos).

Allo stato attuale, le possibilità dei Raiders di raggiungere la postseason sono appena del 2% e scenderebbero a meno dell'1% in caso di sconfitta lunedì. Con la stagione in gioco, i tifosi possono aspettarsi una battaglia combattuta e competitiva.

"Dobbiamo giocare il nostro miglior football", ha detto l'allenatore ad interim Anthony Pierce.

"Contro questa squadra puoi fare tutti i field goal che vuoi, ma devi sapere che Patrick Mahomes farà più touchdown. Non importa a chi andrà".

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

Il programma del tardo pomeriggio prevede una sfida nella NFC East tra i New York Giants guidati da Tommy DeVito e i Philadelphia Eagles in difficoltà. Gli Eagles cercheranno di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, mentre i Giants cercheranno di avvicinarsi di una vittoria alla Wild Card.

Dopo un inizio di stagione da 10-1, gli Eagles hanno attraversato un periodo difficile. Arrivano all'incontro di questa settimana reduci da una sconfitta di tre punti contro i Seattle Seahawks. Nelle due settimane precedenti, hanno subito una serie di sconfitte da oltre 20 punti contro i Dallas Cowboys e i San Francisco 49ers.

Nonostante le recenti difficoltà, l'allenatore Nick Sirianni rimane ottimista.

"So che molti dei nostri ragazzi hanno passato momenti difficili", ha detto Sirianni. La vita è così, e quei momenti fanno parte della vita".

"Se si ripensa a quei momenti, si sa di averli superati e di essere migliorati grazie ad essi, e questo è stato un messaggio costante in alcuni dei momenti difficili che stiamo attraversando".

Gli Eagles hanno già staccato il biglietto per la postseason, ma la corona della division e la testa di serie numero 1 della NFC sono ancora in gioco. Philadelphia deve vincere le ultime tre partite della stagione regolare per superare i Dallas Cowboys in testa alla NFC East.

Per vincere la conference, è necessario che i 49ers perdano almeno due delle ultime tre partite. Se San Francisco vincerà le ultime tre partite, prenderà il controllo della conference.

Nell'altra parte della NFC East, i Giants sono nel bel mezzo di una rinascita a fine stagione. Dopo un inizio di stagione non proprio ideale, le speranze di playoff di New York erano praticamente perse.

Poi è arrivato Tommy DeVito, il quarterback esordiente dei Giants, non scritturato e di terza fascia. L'italoamericano del New Jersey ha dato nuova linfa a una squadra insipida come quella dei Giants, vincendo le sue prime tre partite da titolare.

L'incontro di lunedì al Lincoln Financial Field sarà il primo del rookie contro Philadelphia e di fronte alla sua tifoseria storicamente agguerrita. Di certo non riceverà un'accoglienza calorosa, ma sia DeVito che i suoi compagni di squadra sono sicuri che saprà gestire l'atmosfera.

"Ho sentito dire che è un ambiente piuttosto ostile", ha detto DeVito. "Non vedo l'ora di andarci. Mi piace vivere bene in questi ambienti".

"Ha fiducia in se stesso. Si presenterà e giocherà bene", ha detto l'offensive lineman Justin Pugh. "Sarà un ambiente fantastico. È emozionante per lui".

"È una delle prime volte che si va a Philadelphia, si va a giocare contro i propri rivali, si va a Dallas e si va a Philadelphia. Sono tutte partite intense".

Con un bilancio di 5-9, le possibilità dei Giants di raggiungere la postseason sono scarse(meno dell'1%, secondo NFL.com). Ma il sogno resterà vivo se batteranno gli Eagles. E se le ultime tre settimane sono un indicatore di come andrà la partita di lunedì, DeVito non avrebbe potuto affrontare i suoi rivali in un momento migliore.

Anche se gli Eagles di oggi sembrano un avversario più favorevole rispetto agli Eagles di inizio stagione, il running back Saquon Barkley ha avvertito che la squadra di Philadelphia non va mai sottovalutata.

"Non dobbiamo farci prendere dalla serie di sconfitte in cui si trovano", ha detto Barkley. "Sono ancora Philadelphia. Sono sempre i campioni della NFC dell'anno scorso e sono sempre grandi giocatori, quindi sappiamo che sarà un incontro difficile e dobbiamo giocare al meglio se vogliamo uscire da lì con una vittoria".

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET

L'azione del giorno di Natale si conclude con una battaglia tra due delle migliori contendenti della lega: i Baltimore Ravens e i San Francisco 49ers.

Le due squadre si affronteranno al Levi's Stadium in quella che potrebbe essere una potenziale anteprima del Super Bowl LVIII.

"Non si può ignorare", ha detto ai giornalisti il safety dei Ravens Kyle Hamilton. "Sono due grandi squadre che si affrontano. Siamo nel giorno di Natale, è una partita importante".

Entrambe le squadre sono in testa alle rispettive conference e sono a pari merito con il miglior record della NFL. Sebbene entrambe le squadre siano già proiettate verso la postseason, c'è ancora molto da guadagnare nelle ultime tre settimane della stagione regolare.

Sia la testa di serie n. 1 della NFC che quella della AFC sono ancora in palio. La testa di serie numero 1 di ciascuna conference riceverà un bye al primo turno e il vantaggio del campo di casa.

San Francisco ha già conquistato la NFC West e si guadagnerebbe la testa di serie della NFC con una vittoria in due degli ultimi tre incontri. I Ravens possono conquistare la AFC North con una vittoria lunedì e una sconfitta dei Cleveland Browns.

Inoltre, dovranno probabilmente battere i Miami Dolphins la prossima settimana per ottenere la testa di serie numero 1 della AFC.

Sebbene le implicazioni per i playoff siano ovvie, il quarterback dei Ravens Lamar Jackson preferisce concentrarsi sul compito da svolgere.

"Il Super Bowl è a febbraio", ha detto Jackson ai giornalisti. "Ora siamo a dicembre. Dobbiamo concentrarci su lunedì sera. Non mi preoccupa quello che dice la gente".

San Francisco entra in campo con una striscia di sei vittorie consecutive. Ha dominato una serie di avversari temibili, battendo sia i Cowboys che gli Eagles con più di 20 punti di scarto all'inizio della stagione.

L'allenatore di San Francisco, Kyle Shanahan, vede in Baltimore un altro avversario temibile, citando in particolare i punti di forza della difesa.

"I numeri sono di solito la prima cosa che si vede e si vede quanto siano grandi i loro numeri", ha detto Shanahan. "Poi si accende il nastro e i numeri sono identici ai loro.

"Sono molto bravi contro la corsa, molto bravi contro il passaggio, con coperture estremamente efficaci. Sanno come ottenere pressioni. Sanno come andare a segno con il front four".

I Ravens entrano in campo con un record identico a quello di San Francisco e con una striscia vincente di quattro partite. Tuttavia, il loro calendario è stato un po' più leggero, il che li rende sfavoriti nell'incontro di questa settimana.

Quella di lunedì sarà solo la seconda volta in questa stagione in cui la squadra si presenta come sfavorita.

"Ci sentiamo un po' mancanti di rispetto", ha detto Hamilton. "Sento che siamo la squadra migliore del campionato e abbiamo l'opportunità di dimostrarlo davanti a tutto il paese".

Jackson, tuttavia, non è turbato dal titolo.

"Non voglio che ci scelgano", ha detto il candidato MVP. "Mi piace essere lo sfavorito. Credo che giochiamo meglio quando siamo messi in dubbio e quando la gente non ci sceglie per vincere la partita. Sento che giochiamo sempre meglio, quindi fatelo fino a febbraio. Non chiedo altro".

Calendario

Domenica

Indianapolis Colts @ Atlanta Falcons, 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers @ Carolina Panthers, 1:00 p.m. ET

Cleveland Browns @ Houston Texans, 1:00 p.m. ET

Detroit Lions @ Minnesota Vikings, 1:00 p.m. ET

Washington Commanders @ New York Jets, 1:00 p.m. ET

Seattle Seahawks @ Tennessee Titans, 1:00 p.m. ET

Jacksonville Jaguars @ Tampa Bay Buccaneers, 4:05 p.m. ET

Arizona Cardinals @ Chicago Bears, 4:05 p.m. ET

Dallas Cowboys @ Miami Dolphins, 4:05 p.m. ET

New England Patriots @ Denver Broncos, 8:15 p.m. ET

Lunedì

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET

Come guardare

Ecco come vedere queste squadre in azione, ovunque voi siate.

Australia: NFL+, ESPN, 7Plus

Brasile: NFL+, ESPN

Canada: NFL+, CTV, TSN, RDS

Germania: NFL+, ProSieben MAXX, DAZN

Messico: NFL+, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

REGNO UNITO: NFL+, Sky Sports, ITV, Channel 5

STATI UNITI: NFL+, CBS, NBC, FOX, ESPN, Amazon Prime

