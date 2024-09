Settembre inizia con livelli di caldo senza precedenti.

Mentre l'autunno si insinua sottilemente, i supermercati iniziano a rifornirsi di panpepato e leccornie alla zucca speziata, gli meteorologi hanno già dichiarato l'arrivo dell'autunno. Tuttavia, l'arrivo dell'autunno sembra mancare in molte zone, con le temperature che rimangono estive e addirittura un'ondata di calore che si abbatte sulle parti orientali della Germania.

Gli esperti del clima prevedono che il mercoledì le temperature saliranno fino a 35 gradi nell'est, avvertendo del potenziale rischio di colpi di calore a causa delle temperature che raggiungono 10 gradi sopra la media. L'ondata di calore è prevista persistere per giovedì e venerdì, con temperature previste di 32 e 30 gradi rispettivamente.

Queste temperature sono insolite per questa stagione e minacciano persino di battere i record. Il record tedesco di 36,5 gradi, stabilito all'Osservatorio di Jena nel 1911, potrebbe non essere battuto, ma i record delle singole stazioni potrebbero essere infranti, collocandoci tra le temperature più alte di settembre registrate negli ultimi 70 anni.

Prepararsi a estati estreme

Date la crisi climatica, eventi meteorologici estremi come questi diventano sempre più probabili. "Dobbiamo prepararci all'aumento dell'accadimento di periodi secchi e caldi", dice la geografa Elizaveta Felsche dell'Università Ludwig-Maximilians a mdr. "Non possiamo dire con certezza se sarà sempre tarda estate".

In uno studio recente, Felsche e il suo team hanno esaminato la probabilità di eventi di calore estremo in Europa legati alle proiezioni dei modelli climatici. I risultati suggeriscono che se il mondo si riscalda di tre gradi, ogni secondo o terzo estate potrebbe replicare l'anno estremo del 2003. In altre parole, le estati tedesche inizieranno a sembrare come quelle attuali nella Francia meridionale.

Studi precedenti hanno portato a conclusioni altrettanto allarmanti. Lo scorso anno, i ricercatori del clima di Potsdam e Karlsruhe hanno riferito che un'estate estrema come quella del 2018 in Europa sarebbe quasi annuale in un mondo due gradi più caldo. Inoltre, i ricercatori di Jena hanno previsto che le estati secche e calde diventeranno più frequenti nei prossimi decenni.

L'estate del 2024 brucia in Germania

Le estati sono già troppo calde, e quest'anno non fa eccezione. La temperatura media è stata 2,2 gradi più alta rispetto al periodo di riferimento internazionale del 1961-1990 e 0,9 gradi più alta rispetto al periodo attuale e più caldo del 1991-2020. Nonostante non abbia stabilito un nuovo record, l'estate 2024 ha segnato la 28a estate calda consecutiva.

Le regioni meridionali e orientali hanno sperimentato il caldo estivo più intenso, con il maggior numero di giorni caldi registrati nelle pianure e nelle valli fluviali della Germania meridionale e della Sassonia. In media, la Germania ha avuto 712 ore di sole, un aumento del 15% rispetto alla media del 614 ore del periodo 1961-1990. Alcune aree della Sassonia e del Brandeburgo meridionale hanno addirittura superato le 800 ore di sole, mentre le Alpi ne hanno viste meno di 600.

Le precipitazioni, nel complesso, sono state nella media, con 240 litri per metro quadrato, in linea con entrambi i periodi di riferimento. Tuttavia, queste medie celano notevoli disparità regionali, con oltre 600 litri misurati nelle regioni alpine, mentre le parti del nord-est sono rimaste

