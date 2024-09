- Sette persone sono rimaste ferite in un incidente sulla A5.

Un incidente si è verificato sull'autostrada A5 vicino ad Alsfeld, nell'est della Germania, causando danni a sette persone. Secondo il rapporto della polizia, ci sono state due collisioni consecutive, ciascuna coinvolgente tre veicoli. L'incidente è iniziato quando il conducente del primo veicolo ha dovuto frenare bruscamente a causa del traffico, causando che i due veicoli dietro di esso colpissero da dietro.

I conducenti del terzo e del quarto veicolo sono riusciti a fermarsi in tempo. Purtroppo, il conducente dell'ultimo veicolo non ha notato i veicoli fermi davanti e ha colpito da dietro. Quattro persone sono rimaste ferite in modo moderato e hanno dovuto essere ricoverate in ospedale, mentre le altre tre hanno riportato ferite lievi. I danni stimati ammontano a circa 75.000 euro.

Il processo di pulizia e recupero è durato circa due ore. Il traffico pesante e la chiusura temporanea hanno causato notevoli disagi alla circolazione.

La polizia ha dichiarato che la serie di incidenti è stata causata da più incidenti sull'autostrada A5. Nonostante il conducente del primo veicolo non abbia riportato ferite, gli incidenti successivi hanno causato gravi danni a sette persone.

