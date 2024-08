- Sette persone sono rimaste ferite in un incendio in una struttura abitativa condivisa.

Nella regione della Franconia Superiore, sei persone hanno riportato lievi ferite a causa di un incendio scoppiato in un seminterrato. L'incidente si è verificato nel seminterrato di una scala, con le fiamme che sono divampate durante le prime ore della sera di sabato, come comunicato da un portavoce delle autorità locali. La causa dell'incendio rimane ancora sconosciuta. Il fumo ha rapidamente riempito tutta la scala.

I residenti di un edificio a più famiglie situato a Marketredwitz (nella zona di Wunsiedel, nelle montagne Fichtel) hanno notato il fumo e hanno prontamente chiamato i servizi di emergenza. A causa del fumo nella scala, i pompieri sono stati costretti ad utilizzare una scala a piattaforme per salvare alcuni dei circa 25 abitanti. Cinque persone sono state portate in ospedale, sospettate di aver inalato fumo. Un ragazzo di 15 anni ha riportato lievi ferite dopo aver saltato da una finestra. Inoltre, una donna di 33 anni ha subito uno shock ed è stata anche ricoverata in ospedale.

I pompieri hanno adottato misure di sicurezza e hanno evacuato due edifici residenziali aggiuntivi come precauzione. Gli inquilini di questi edifici sono stati successivamente autorizzati a fare ritorno alle loro case dopo l'estinzione dell'incendio. Purtroppo, la casa dove è scoppiato l'incendio è ora inabitabile. I familiari stretti, i vicini e un hotel vicino stanno attualmente fornendo un alloggio temporaneo ai residenti colpiti. Le stime preliminari indicano che i danni ammontano a tra 50.000 e 100.000 euro.

La squadra dei pompieri, inviata sulla scena, ha utilizzato il loro equipaggiamento specializzato per combattere le fiamme e prevenire ulteriori danni. L'incidente ha ricordato l'importanza di svolgere regolarmente esercitazioni antincendio e controlli di sicurezza negli edifici a più famiglie.

