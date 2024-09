- Sette individui sotto indagine per presunta aggressione sessuale di gruppo.

A Herford, città della East Westphalia, si sospetta che un gruppo abbia aggredito sessualmente una donna. La polizia locale sta indagando su sei uomini e una donna, come annunciato dall'ufficio legale. L'episodio sarebbe avvenuto il 24 agosto in un veicolo parcheggiato in un'area adiacente a una discoteca importante, secondo un portavoce dell'ufficio legale di Bielefeld. La vittima presunta proviene dalla regione del Münsterland, la sua età precisa non è stata resa nota, anche se i resoconti precedenti suggerivano che avesse 18 anni.

Le indagini si concentrano su sette persone, ha confermato il portavoce in risposta a una richiesta della dpa. Questo gruppo include cinque giovani adulti, un adulto e un minorenne. Due dei sospetti, entrambi iracheni, sono già stati arrestati. Tra i sospetti ci sono quattro tedeschi, oltre a un individuo di nazionalità tedesca-siriana.

"Sono state eseguite diverse perquisizioni, durante le quali sono stati acquisiti oggetti e tracce rilevanti e sono attualmente in fase di valutazione", ha dichiarato l'ufficio legale. Secondo i resoconti dei media, all'inizio di settembre sono state perquisite diverse abitazioni e sequestrate prove. Si presume che l'atto violento si sia verificato nelle prime ore seguenti una visita in discoteca.

Le indagini sull'aggressione sessuale sospetta sono condotte dall'Ufficio del Procuratore, come ha dichiarato il portavoce dell'ufficio legale di Bielefeld. Dopo l'episodio, l'Ufficio del Procuratore ha ottenuto diverse ordinanze di perquisizione e raccolto oggetti e tracce rilevanti per la valutazione.

Leggi anche: