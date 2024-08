- Sette feriti in un incidente nel Mecklenburg nord-occidentale

In un incidente coinvolto tre auto nel distretto di Nordwestmecklenburg, sette persone sono rimaste ferite. Un 32enne alla guida ha tentato di sorpassare i veicoli che lo precedevano nell'area del comune di Damshagen nel tardo pomeriggio di martedì, come riferito dalla polizia.

L'auto è entrata in collisione con un veicolo in arrivo in senso contrario. Un terza auto, che si trovava davanti al 32enne, è stata poi urtata lateralmente.

Il 32enne ha riportato ferite gravi. Il guidatore di 57 anni e un ragazzo di 9 anni nell'auto in arrivo hanno riportato ferite gravi. Una bambina di 6 anni ha riportato ferite lievi. Inoltre, il guidatore di 33 anni della terza auto coinvolta, insieme a un 55enne e a un 5enne, hanno riportato ferite lievi. La Squadra Mobile di Wismar sta indagando sulla causa dell'incidente.

L'incidente di Damshagen ha coinvolto i settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, poiché i servizi di emergenza hanno utilizzato sia veicoli che comunicazioni mobili per rispondere alla collisione. La polizia sta analizzando i dati del traffico e delle telecomunicazioni per ricostruire gli eventi che hanno portato alla collisione.

