- Settantuno canguri morti comportano una notevole pena finanziaria per un individuo australiano

In Australia, un uomo di 65 anni è stato multato di un'enorme somma di 80.000 AUD (circa 48.000 Euro) per la morte di 71 canguri sulla sua proprietà. I tribunali di Shepparton, situati a nord di Melbourne, hanno dichiarato l'uomo colpevole di aver causato sofferenza e distress ai canguri grigi orientali giganti, secondo fonti locali. Tra i canguri morti c'erano due cuccioli, noti come "joey".

L'individuo condannato aveva effettivamente una licenza per la gestione della fauna selvatica, ma ha ammesso di aver ingaggiato altri tiratori che utilizzavano tecniche di uccisione crudeli.

Permesso per Eliminare

Per affrontare l'aumento della popolazione di canguri in alcune regioni, le autorità rilasciano permessi per l'eliminazione dei canguri. Questi permessi prevedono regole stringenti - qualsiasi forma di maltrattamento degli animali è esplicitamente proibita.

Nel 2021, i veterinari hanno scoperto pile di canguri morti accatastati su una proprietà nel nord della Victoria. Si è scoperto che molti di questi animali non sono morti subito per colpi di arma da fuoco, come previsto dalla legge, ma sono morti in agonia.

Babe è morto per inedia e ipotermia

Inoltre, uno dei due cuccioli di canguro, noto come 'joey' in Australia, è morto per inedia, stanchezza e ipotermia dopo la morte della madre. L'altro sembra essere morto per soffocamento nella tasca della madre.

La crudeltà verso la fauna selvatica autoctona è sempre illegale e inaccettabile, ha dichiarato l'autorità competente per la conservazione. Il suo capo, Kate Gavens, ha sottolineato che il suo dipartimento prende molto sul serio la crudeltà verso gli animali. "I detentori del permesso per la 'Gestione della Fauna Selvatica' sono tenuti a garantire il rispetto dei requisiti per il benessere degli animali", ha dichiarato.

Esistono quattro specie principali di marsupiali simbolo: il canguro rosso, il canguro grigio orientale, il canguro grigio occidentale e il canguro antilopino. Il canguro grigio orientale, scientificamente noto come Macropus giganteus, si trova nell'est e sud-est dell'Australia e nella Tasmania.

L'autorità per la conservazione incoraggia fortemente il rispetto delle regole per l'eliminazione dei canguri autorizzata, come specificato nei permessi.

Altri detentori del permesso devono attenersi strettamente alle linee guida per il benessere degli animali, evitando azioni come tecniche di uccisione crudeli, come sottolineato da Kate Gavens.

