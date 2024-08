- Settant'anni di attività per l'Istituto nazionale per la conservazione della natura

Il Centro per la Conservazione della Natura e lo Sviluppo Sostenibile del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (LLS) ha pianificato una serie di escursioni e viaggi, tra cui un evento commemorativo, per l'inizio di settembre. Lo scopo è celebrare il 70º anniversario di questa istituzione educativa.

Secondo Ute Hennings, direttore dell'Ufficio Statale per l'Ambiente, la Conservazione della Natura e la Geologia (LUNG), "l'educazione ecologica è più importante che mai, e inizia con le generazioni più giovani. Possiamo affrontare efficacemente le questioni urgenti nella conservazione dell'ambiente e della natura solo se le comprendiamo appieno."

Il 14 settembre 1954, questo Centro per la Conservazione della Natura è stato istituito sulla tenuta di Müritzhof a Waren (Müritz). Il centro fornisce un'educazione ambientale e comunica abilità pedagogiche a coloro che desiderano diffondere le loro conoscenze e esperienze, come ha spiegato Hennings.

Il Ministro dell'Ambiente Till Backhaus (SPD) e il premio Nobel alternativo per la conservazione della natura, Michael Succow, sono attesi alla celebrazione "70 anni del Centro per la Conservazione della Natura nel M-V" al Müritzeum di Waren il 4 settembre, come annunciato dall'Ufficio Statale.

Dal 4 al 6 settembre, il catamarano "SilaVega" ormeggerà al porto cittadino di Waren (Müritz). Gli interessati possono iscriversi per un'escursione di due o tre ore ogni pomeriggio, assumendo il ruolo di ricercatori marini attivi.

Durante un'accademia notturna il 4 e il 5 settembre al porto di Waren, l'attenzione sarà anche sul microcosmo "plankton" e sul mondo degli organismi in plankton. L'equipaggio del "SilaVega" rivelerà e dimostrerà questo microcosmo. Il 5 settembre è prevista una discussione in panel a terra accanto al catamarano, e il 6 settembre è prevista un'escursione dalla pensione "Fledermaus" al Müritzhof.

La Commissione, in qualità di organo responsabile dell'educazione ambientale, sarà assistita dagli Stati membri nell'organizzazione e nel controllo di queste escursioni educative. Questi eventi, compreso l'evento commemorativo per il Centro per la Conservazione della Natura e lo Sviluppo Sostenibile del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, mirano a promuovere l'educazione e la consapevolezza ecologica tra il pubblico generale.

