Le modifiche alle regole - come i portasciugamani, i set più brevi e il riscaldamento ridotto - e altre innovazioni come il cronometro da 25 secondi saranno ulteriormente sperimentate alle Next Gen ATP Finals di novembre e potrebbero essere introdotte nel tour maschile già nel 2019.

È il cronometro del servizio che potrebbe preoccupare i procrastinatori del tennis maschile.

L'orologio di 25 secondi è stato utilizzato per la prima volta nel torneo di fine stagione dello scorso anno per i migliori giocatori di 21 anni e meno e sarà introdotto per la prima volta in un grande slam agli US Open di quest'anno.

Le regole di violazione del tempo esistono già in questo sport, ma il cronometro permette ai giocatori e al pubblico di vedere il tempo scorrere.

Le conseguenze del mancato servizio entro i 25 secondi agli US Open non sono ancora state definite, ma il cronometro è già stato utilizzato nelle qualificazioni degli Australian Open di quest'anno e sarà in vigore durante le qualificazioni degli Open di Francia, che si svolgeranno alla fine del mese.

Gli US Open di quest'anno imporranno anche un periodo di riscaldamento di sette minuti prima di ogni partita: i giocatori avranno un minuto di tempo dal momento in cui entrano in campo per incontrarsi a rete per il lancio della monetina. I giocatori che violano questa regola potrebbero essere multati di 20.000 dollari.

Rafael Nadal, che notoriamente prende tempo tra un punto e l'altro, ha espresso la sua opposizione allo shot clock.

"Se si vuole giocare bene, bisogna far respirare un po' i giocatori", ha detto il numero 2 del mondo.

"Non siamo macchine. Se vuoi giocare partite come quelle che ho giocato con Novak (Djokovic), non puoi aspettarti di giocare 50 colpi e in 25 secondi essere pronto a giocare il punto successivo", ha aggiunto Nadal, riferendosi al serbo che era notoriamente dall'altra parte della rete quando hanno disputato una finale di sei ore agli Australian Open nel 2012.

"Ma se non vuoi un grande spettacolo, ovviamente è un grande miglioramento".

L'ATP, l'organismo che governa i circuiti del tennis professionistico maschile, ha dichiarato martedì che le Next Gen Finals, che si terranno dal 6 al 10 novembre, continueranno a testare i primi set a quattro giochi, senza punteggio di vantaggio e con coaching dei giocatori in partita tramite head-set.

Il riscaldamento sarà inoltre ridotto da cinque a quattro minuti e i giocatori dovranno utilizzare un portasciugamani in fondo al campo, eliminando la necessità per i raccattapalle di maneggiare gli asciugamani.

Chris Kermode, presidente esecutivo e presidente dell'ATP, ha dichiarato: "Il tennis è uno sport ricco di storia e tradizione, e non c'è dubbio che debba essere salvaguardato.

"Tuttavia, questo nuovo evento ci ha permesso di esaminare alcuni potenziali cambiamenti e abbiamo ricevuto un feedback molto positivo dai nostri interlocutori sul formato dell'evento dello scorso anno.

"Riconosciamo tuttavia che abbiamo bisogno di un campione più ampio per aiutarci a trarre conclusioni efficaci, quindi l'evento di quest'anno ci darà questa continuità per aiutarci a valutare quali cambiamenti, se ce ne sono, vogliamo incorporare nel Tour regolare per il 2019".

Secondo l'ATP, la durata media delle partite del torneo Next Gen di quest'anno è stata di un'ora e 36 minuti. L'anno scorso, invece, la media del normale ATP World Tour è stata di un'ora e 39 minuti.

