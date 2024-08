- Sesto posto nella nuova sorveglianza dell'istruzione, rivendicazione del Saarland

Il Saarland mantiene il suo sesto posto nella classifica annuale condotta dall'Iniziativa Nuova Economia Sociale riguardo al sistema educativo tedesco.

Ancora una volta, la Sassonia si posiziona al primo posto, seguita da Baviera, Amburgo e Turingia. In fondo alla classifica, come nell'anno precedente, c'è Brema. Il Brandeburgo occupa la penultima posizione, mentre la Renania Settentrionale-Vestfalia si colloca a metà classifica.

La ricerca valuta i sistemi educativi dei Länder utilizzando 98 indicatori. Questa valutazione viene effettuata da una prospettiva educativa-economica, esaminando in che modo ogni sistema riduce la povertà educativa, promuove la prosperità, sviluppa la forza lavoro specializzata e favorisce la crescita. Vengono inoltre esaminati la permeabilità del sistema educativo e il grado in cui si raggiungono pari opportunità educative.

Tra i fattori analizzati ci sono le spese per l'istruzione, la dimensione delle classi e l'assistenza all'infanzia. Ad esempio, viene esaminata la proporzione delle spese per l'istruzione per studente rispetto alle spese complessive dei bilanci pubblici per abitante. Inoltre, vengono confrontati gli investimenti nelle scuole e nelle università, nonché il rapporto di assistenza all'infanzia nelle istituzioni educative.

È degno di nota che Berlino ha registrato il più significativo progresso, passando dalla 15ª alla 12ª posizione. Nel corso degli ultimi dieci anni, il Saarland e Amburgo hanno mostrato i maggiori progressi.

Questa ricerca rappresenta il 21º Monitor dell'Educazione. I dettagli dei risultati per ciascuno stato federale saranno resi noti il martedì.

Secondo il capo studio e l'economista dell'istruzione Axel Plünnecke dell'Istituto della Con

