Sesta eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes dalla fine di dicembre

Lava rovente è fuoriuscita da una significativa fessura nella terra, lasciando una scia di detriti fumanti che saliva verso il cielo. Inizialmente, l'Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) ha calcolato che la lunghezza della crepa fosse modesta, 1.4 chilometri. Tuttavia, in soli 40 minuti, si è espansa drasticamente fino a raggiungere un impressionante 3.9 chilometri.

In una mattina di venerdì, è stato segnalato che una seconda crepa era comparsa a nord del sito iniziale, anche se la maggior parte dell'attività vulcanica è rimasta confinata alla fessura originale.

Il capo della polizia della regione di Sudurnes, Ulfar Ludviksson, ha considerato un successo l'evacuazione della città di Grindavik. Nonostante i suoi 4.000 residenti, solo 22-23 case rimanevano abitate. La maggior parte aveva lasciato la città in novembre, con solo un piccolo numero che vi era tornato in modo permanente.

Fortunatamente, Grindavik sembrava essere relativamente al sicuro dal pericolo questa volta. L'Ufficio Meteorologico Islandese ha confermato che la lava non stava raggiungendo la città. Tuttavia, l'attività sismica è rimasta significativa all'estremità nord della fessura per oltre un'ora, anche se Grindavik si trovava a sud.

Il professor Magnus Tumi Gudmundsson, geologo dell'Università di Islanda, ha rassicurato il pubblico che, a meno che l'attività sismica non rimanesse bassa all'estremità sud della fessura, Grindavik non sarebbe stata interessata da alcun flusso di lava.

Molti spettatori si sono allineati lungo la strada che collega Reykjavik e l'aeroporto di Keflavik per assistere all'eruzione. Isavia, l'operatore dell'aeroporto, ha specificato che il traffico aereo non era stato influenzato dall'attività vulcanica. Tuttavia, temporaneamente, la famosa Laguna Blu, una popolare attrazione turistica, è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Di recente, un'altra eruzione vulcanica si è verificata a Reykjanes, nella parte sud-ovest dell'Islanda, che è durata circa tre settimane. L'eruzione attuale rappresenta il sesto episodio sulla penisola in meno di un anno, a partire da dicembre.

Dopo un'interruzione di otto secoli, Reykjanes ha assistito alla sua prima eruzione nel marzo del 2021, seguita da ulteriori eruzioni ad agosto del 2022 e luglio e dicembre del 2023. I vulcanologi hanno riferito che la regione stava entrando in una nuova fase di elevata attività sismica e che l'Ufficio Meteorologico Islandese aveva avvertito dell'imminente eruzione da tempo.

Infine, l'Islanda può vantare un'impressionante quantità di 33 sistemi vulcanici attivi - un numero significativamente più grande di qualsiasi altro paese europeo. La posizione unica dell'Islanda sulla dorsale medio-atlantica, una catena montuosa sottomarina situata tra le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana, la rende particolarmente geologicamente attiva.

