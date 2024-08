- Sesso per denaro e droga: condanna per abusi sui minori

Dopo la sua confessione, un 27enne è stato condannato dal tribunale regionale II di Monaco a una pena sospesa di due anni per abusi sessuali parzialmente gravi su tre minori. Inoltre, deve pagare un risarcimento alla vittima più giovane e una donazione a un'organizzazione benefica. both the prosecution and defense had pleaded for a two-year suspended sentence, which had also been offered to the defendant as the maximum sentence in the event of a confession.

Secondo l'accusa, le ragazze, che avevano 11 o 12, 12 e 15 o 16 anni nell'estate del 2020, offrivano sesso in cambio di denaro e droga al loro vicino di casa che viveva nella stessa casa a Peiting (distretto di Weilheim-Schongau) tramite un servizio di messaggistica, portando all'abuso. Le ragazze avevano bisogno di denaro e la più giovane, che era dipendente dalle droghe al momento, voleva anche cannabis dal accusato, ha affermato il pubblico ministero.

Nessun scarico di colpe nonostante il ruolo attivo delle ragazze

Nella sua arringa finale, il pubblico ministero ha sottolineato che il ruolo attivo delle ragazze deve essere preso in considerazione nella sentenza, ma non ci deve essere scarico di colpe: "Questa situazione avrebbe dovuto essere chiaramente respinta da un uomo adulto". A causa del pentimento dell'imputato, la riconciliazione tra vittima e offensore già iniziata, le scuse e un buon pronostico, la pena bassa è giustificabile. Inoltre, come anche affermato dal rappresentante della co-denunciante, la ragazza più giovane ha lasciato alle spalle il suo passato e ha evitato un'altra apparizione in tribunale grazie alla confessione.

L'imputato, che non aveva precedenti, ha trascorso quasi un anno in custodia cautelare. Il suo periodo di prova è di tre anni.

Il vicino di casa dell'imputato, che aveva 27 anni, ha abusato di tre bambini, tra cui uno che aveva 11 o 12 anni, 12 e 15 o 16, nonostante la loro offerta di sesso per denaro e droga. È importante notare che le azioni delle ragazze non giustificano l'abuso; un adulto non dovrebbe mai sfruttare i bambini in questo modo.

Leggi anche: