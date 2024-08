- Sessioni di domande e risposte e discussioni audio: Ilka Bessin si diverte a rispondere alle domande

Comica in Piedi Ilka Bessin (52) trae piacere dalle conversazioni, dichiarando: "Gli intervisti sono la normalità. Sei sotto i riflettori, la gente è curiosa di sapere di più su di te". Bessin ha condiviso questo con l'Agenzia Teutonica di Stampa.

Lei riconosce le sfide dei giornalisti, menzionando incontri con individui irritanti che non sono propensi a rispondere alle domande. Tuttavia, lei si diverte a conversare. "In particolare, mi piace quando mi vengono poste domande a cui non ho mai risposto prima".

Non può indicare una risposta che avrebbe voluto non dare, ma ci sono stati momenti in cui è rimasta sorpresa dalle domande. Per esempio, "Quando vengo chiamata Ilka Bessin e mi viene chiesto se interagisco mai con Cindy da Marzahn e ho conversazioni con lei. Se qualcuno mi fa questa domanda, penso: 'Forse è il momento di tornare a casa'".

Podcast con il reporter di "heute-show"

La comica, originaria del Brandeburgo, che dovrebbe partire in tour con il suo personaggio Cindy da Marzahn quest'autunno, ha debuttato il suo primo podcast - in collaborazione con il reporter di "heute show" Lutz van der Horst. In "Nessuno ci chiede", affrontano ogni venerdì le domande che sono state poste in precedenza ad altre celebrità.

