- Sessa, appena tornato, riprende gli allenamenti di squadra all'Hertha BSC.

Kevin Sessa, il mediatore, è tornato agli allenamenti di Hertha BSC dopo il problema al ginocchio. Il club di seconda divisione ha confermato il suo ritorno con due scatti su X. Il 24enne, arrivato in estate dal 1. FC Heidenheim, ha subito un infortunio durante la pré-stagione. La sua presenza agli allenamenti offre all'allenatore Cristian Fiél un'altra opzione tattica a centrocampo.

C'è una nuvola sospesa sulla difesa di John Anthony Brooks. Come riportato da Bild, è inciampato durante la sessione di lunedì e ha dovuto interrompere anticipatamente gli esercizi. Il club non ha ancora condotto ulteriori indagini, come dichiarato. Brooks ha recentemente raggiunto Hertha come sostituto di Marc Oliver Kempf, che se n'è andato.

Dopo il suo recupero, Kevin Sessa potrebbe tornare in azione per Hertha BSC nella Zweite Bundesliga, rinforzando il centrocampo. Nonostante le preoccupazioni per John Anthony Brooks a causa della sua uscita anticipata dagli allenamenti, Hertha si concentra sui prossimi incontri nella Zweite Bundesliga.

