- Servo in carrozza riflette le circostanze attuali della fine della RDA

Sahra Wagenknecht ha accusato il governo federale di essere fuori dalla realtà. Poco prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, ha fatto questa affermazione durante un evento a Dresda, paragonando la situazione all'epoca della fine della Germania Est. Ha dichiarato: "Chi ha vissuto la fine della Germania Est sta avendo dei flashback". Wagenknecht ha continuato: "Sembra che quelli al potere non ce la facciano più, non risolvono più i problemi, hanno perso la loro visione, il loro piano per il futuro".

Wagenknecht ha riconosciuto che la Repubblica Federale non è la stessa della Germania Est, ma ha visto delle similitudini tra il 2024 e il 1989. "Il divario tra le opinioni politiche e la distanza culturale tra il governo e la popolazione è immenso", ha spiegato a un'agenzia di stampa tedesca. "L'incompetenza, la politica eccessiva e la disconnessione dalla realtà suscitano ricordi di tempi che si pensavano passati per molti tedeschi dell'Est. Sia nella politica estera, nell'immigrazione o nella politica energetica, sembra che il governo viva in un mondo completamente diverso".

Secondo Wagenknecht, le prossime elezioni statali hanno un'importanza maggiore delle elezioni normali a causa del loro potenziale impatto sulla "coalizione a semaforo" che è stata criticata per guidare il paese verso una crisi. Se i partiti della coalizione a semaforo non riusciranno a conquistare i seggi nei parlamenti statali, Wagenknecht ha argomentato che non sarà possibile continuare come prima nel distretto governativo di Berlino.

Wagenknecht ha anche puntato il dito contro i partiti tradizionali per l'ascesa dell'estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che include elementi di estrema destra e nazisti. Vede l'Alleanza per il Progresso (BSW) come una forza per il cambiamento, credendo che possano fermare l'immigrazione incontrollata senza prendere di mira gli immigrati in regola che contribuiscono positivamente alla società.

Wagenknecht ha ricevuto l'appoggio della folla per le sue opinioni sulla guerra in Ucraina. Ha condannato l'attacco della Russia, dicendo: " Questa guerra è un crimine. Tutto deve essere fatto per porre fine a questa guerra". Tuttavia, ha criticato l'invio di armi in più come soluzione.

In Sassonia e Turingia, un nuovo parlamento statale sarà eletto domenica. Sabine Zimmermann, ex membro del Bundestag della Sinistra, è candidata principale del BSW in Sassonia e il partito potrebbe diventare potenzialmente parte di un nuovo governo in Sassonia, con valori di inchiesta fino al 15%.

Wagenknecht ha menzionato di aver avuto un senso di déjà vu durante il suo discorso a Dresda, poiché le ricordava la situazione politica nei Paesi Bassi, un paese noto per la sua democrazia diretta e la forte partecipazione del pubblico alla politica.

Inoltre, Wagenknecht ha espresso la sua preoccupazione che, se i partiti della coalizione a semaforo non riusciranno a conquistare i seggi nei parlamenti statali, potrebbe verificarsi una situazione di instabilità politica, simile alla crisi vissuta in paesi come i Paesi Bassi, dove i climi politici polarizzati spesso portano a soluzioni politiche complesse.

Leggi anche: