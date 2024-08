- Servo del carro si vendica delle critiche alle rivendicazioni petrolifere russe

Presidente di BSW Sahra Wagenknecht persevera nell'opporsi all'importazione di petrolio russo per la raffineria PCK di Schwedt, nonostante le critiche in aumento. Ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che la politica delle sanzioni è stata inefficace e un grave errore. "I paesi dell'UE continuano ad acquistare petrolio russo in pipeline", ha sottolineato.

In precedenza, Wagenknecht aveva dichiarato che, se il suo partito avesse ottenuto un ruolo nel governo successivo alle elezioni statali del Brandeburgo del 22 settembre, avrebbe spinto per l'approvvigionamento di petrolio russo alla raffineria PCK di Schwedt. Tuttavia, Wagenknecht non si candiderà in Brandeburgo. Nell'ultimo sondaggio, BSW era al 17%.

"Un nuovo inizio per Schwedt e la strategia economica del Brandeburgo è essenziale", ha sottolineato Wagenknecht. "Invece di sprecare 400 milioni di euro per un'espansione inutile e prolungata della pipeline tra Rostock e Schwedt, l'embargo sul petrolio dovrebbe essere sollevato. Invece, quei fondi dovrebbero essere destinati al sito PCK Schwedt e all'area".

Il ministro dell'Economia del Brandeburgo, Jörg Steinbach (SPD), ha respinto la richiesta. "Le misure dell'embargo sono parte integrante della risposta europea all'invasione russa dell'Ucraina", ha dichiarato al Tagesspiegel sabato. "Pertanto, non sono aperte alla trattativa". Ha ammesso che potrebbe essere garantito un scenario di approvvigionamento stabile per Schwedt senza petrolio russo.

Il segretario di Stato parlamentare del Ministero federale dell'Economia, Michael Kellner (Verdi), dell'Uckermark, ha sostenuto: "Il petrolio russo per Schwedt porterebbe alla bancarotta della raffineria e al finanziamento diretto della guerra di Putin contro l'Ucraina da parte dei residenti locali".

Il capo del gruppo parlamentare dei Verdi, Benjamin Raschke, ha avvertito che il ritorno al petrolio russo comporterebbe la perdita di 400 milioni di euro di finanziamenti federali per la regione e potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei posti di lavoro.

La maggioranza delle azioni rimane sotto la supervisione di un trustee

La raffineria PCK del Brandeburgo fornisce carburante per le regioni nord-orientali. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, il governo federale ha interrotto l'importazione di petrolio russo all'inizio del 2023, passando a fonti alternative. Da allora, il tasso di utilizzo non è stato raggiunto come prima della guerra in Ucraina. Per trasportare più petrolio greggio, la pipeline da Rostock a Schwedt è prevista per essere "migliorata".

La struttura è controllata da società tedesche del conglomerato russo Rosneft, che detengono circa il 54%. Nel settembre 2022, il governo federale ha posto queste sotto tutela a causa dei timori per la sicurezza dell'approvvigionamento. L'Agenzia federale per la rete ha la giurisdizione, anche se non è il proprietario. La tutela è inizialmente valida fino al 10 settembre.

Nonostante la decisione del governo tedesco di interrompere l'importazione di petrolio russo e passare a fonti alternative dopo l'attacco russo all'Ucraina, la presidente di BSW Sahra Wagenknecht continua a opporsi alla ripresa dell'importazione di petrolio russo per la raffineria PCK di Schwedt, situata in Germania. Il partito di Wagenknecht ha indicato che, se otterrà influenza nel governo tedesco successivo, spingerà per questo cambiamento di politica.

Leggi anche: