- Servizio commemorativo dopo il crollo di un albergo a Kröv

A seguito del crollo dell'hotel nel villaggio della Mosella di Kröv, con due vittime, molte persone hanno partecipato a un servizio commemorativo per le vittime e le loro famiglie. In un giardino della chiesa, si sono fermati, spesso con le lacrime agli occhi. Sono state recitate anche preghiere per un padre olandese ferito nell'incidente e attualmente in coma farmacologico in un ospedale di Treviri.

Alla fine del servizio, suo padre Auke Hoefnagel ha detto: "Speriamo che si riprenda completamente." Il 26enne olandese era uno dei sette feriti estratti dalle macerie. Sua moglie e il loro figlio di due anni sono stati anch'essi salvati. Il padre della madre olandese ha ringraziato i servizi di soccorso, dicendo: "Siete dei eroi!"

In tarda serata di martedì, un intero piano dell'hotel è crollato. Due persone sono morte: una donna di 64 anni e il 59enne proprietario dell'hotel. Il suo corpo è stato recuperato dalle macerie sabato mattina, dopo che gran parte dell'hotel è stata demolita per garantire il recupero sicuro dei corpi.

C'è stato un grande sfogo di dolore a Kröv.

Molti membri dei servizi di emergenza hanno partecipato al servizio, che era stato organizzato per aiutare a elaborare gli eventi, ha detto il cappellano della polizia Hubertus Kesselheim. Due candele sono state accese per i defunti.

"Certo, il dolore nella città è molto grande", ha detto il sindaco Desire Beth. La famiglia dell'hotel e della ristorazione colpita è molto apprezzata, rendendo il servizio "molto importante per tutti per elaborare il loro dolore". Successivamente, le persone si sono riunite per parlare. "Siamo un villaggio di 2.300 persone, tutti conoscono tutti. In un posto come questo, celebriamo insieme, ma stiamo anche insieme nei momenti di crisi", ha detto.

La causa è ancora sconosciuta e la procura sta indagando. È stato incaricato un esperto per determinare la causa dell'incidente. I lavori di demolizione sono proseguiti domenica.

Il seguente messaggio è stato aggiunto alla pagina dei condoglianze e dei ricordi: Un libro di condoglianze è stato messo a disposizione per consentire alle persone di scrivere i loro messaggi di solidarietà e sostegno.

Durante il servizio, la seguente frase è rimasta impressa nella mente di tutti: "La resilienza della nostra comunità risplenderà più luminosa in momenti come questi."

