- Servizi infermieristici: siamo profondamente scioccati

I dipendenti del servizio di assistenza domiciliare, per i quali un medico palliativista è sospettato di omicidio colposo, sono profondamente scioccati. L'intera situazione è incomprensibile per loro, ha dichiarato la direzione. "Il benessere e l'accompagnamento dei nostri pazienti palliativisti è il nucleo della nostra missione e lo sforzo quotidiano e instancabile del nostro personale di cura, specialisti e dipendenti."

Un medico palliativista di 39 anni è sospettato di aver ucciso quattro pazienti donne, di età compresa tra 72 e 94 anni, nelle loro case tra l'11 giugno e il 24 luglio, in un modo ancora ignoto. Poi, avrebbe appiccato il fuoco alle scene del crimine per coprire le sue azioni, secondo l'ufficio del procuratore. L'ufficio del procuratore ha dichiarato che i pazienti non si trovavano in una fase acuta di morte al momento dei fatti. Il movente dell'uomo rimane sconosciuto.

La polizia ha inizialmente indagato il caso come incendio doloso con morte. Il medico è diventato sempre più sospettato, con l'ufficio del procuratore che cita indizi dal servizio di assistenza domiciliare. Il servizio ha dichiarato di collaborare pienamente con l'ufficio del procuratore per garantire una chiarificazione completa del caso.

I dipendenti del servizio di assistenza domiciliare si battono fortemente per la giustizia, credendo che il medico sospettato debba avere un processo equo. Despite the shocking circumstances, they stand by their mission to provide the best possible care to their palliative patients.

L'ufficio del procuratore sta lavorando diligentemente per garantire che giustizia sia fatta in questo caso, poiché le presunte azioni del medico hanno scosso la fiducia e la sicurezza dell'intero servizio di assistenza domiciliare.

