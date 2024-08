- Servizi di preghiera esteriore del venerdì tenuti alla Moschea Blu

Sessioni di adorazione per le strade di fronte alla famosa Moschea Blu vicino all'Aussenalster di Amburgo ora devono essere tenute lontano dalla moschea sigillata. Questa decisione è stata presa dall'autorità assembleare e imposta come condizione per l'assemblea annunciata giovedì sera e la preghiera del venerdì, come riferito da un portavoce della polizia all'agenzia stampa tedesca.

Dopo il divieto del Centro Islamico di Amburgo, etichettato come estremista, e la chiusura ufficiale della moschea cinque settimane fa da parte del Ministero dell'Interno federale, i fedeli si erano riuniti direttamente sulla strada Schönes Ausblick per la preghiera del venerdì. La polizia aveva chiuso le strade intorno alla moschea. I residenti avevano espresso il loro malcontento.

Adorazione permessa solo oltre la linea stradale

Secondo il decreto dell'autorità assembleare, i fedeli possono ora riunirsi solo in un'area oltre la linea stradale nelle vicinanze di Schönes Ausblick/Karlstraße - a due isolati dalla zona recintata dell'IZH. Il portavoce della polizia ha dichiarato: "Questa misura mira a minimizzare i disturbi per i residenti e i non coinvolti". Inoltre, l'autorità assembleare ha imposto il rispetto delle norme sul rumore.

In precedenza era sorta una disputa sulla giurisdizione. "Poiché si trattava di più eventi religiosi senza commenti espliciti, l'ufficio distrettuale di Amburgo-Nord è stato temporaneamente autorizzato a prendere decisioni sull'uso dello spazio pubblico e sui permessi per usi speciali", ha spiegato il portavoce. Tuttavia, le preghiere recenti, comprese quelle con commenti verbali, hanno portato al trasferimento della giurisdizione all'autorità assembleare.

I fedeli chiedono: "Vogliamo indietro la nostra moschea"

Lo scorso venerdì, circa 100 fedeli hanno adorato e dimostrato per la riapertura della casa di adorazione sulla strada davanti alla moschea. Uno striscione recitava: "Vogliamo indietro la nostra moschea". "Stiamo pregando per strada perché non abbiamo altre alternative", ha dichiarato un imam. La moschea ha un'importanza religiosa significativa per i musulmani sciiti e non dovrebbe essere oscurata da conflitti internazionali.

Secondo l'ordine di divieto del Ministero dell'Interno, l'IZH, controllata da Tehran, cerca di raggiungere obiettivi incostituzionali diffondendo l'ideologia della Rivoluzione Iraniana in Germania.

A seguito del divieto di adorazione per le strade vicino alla Moschea Blu, i fedeli sono ora tenuti a condurre le loro preghiere del venerdì oltre la linea stradale su Karlstraße, come stabilito dall'autorità assembleare. Questa mossa mira a minimizzare i disturbi per i residenti locali e i non coinvolti.

Nonostante il recente trasferimento delle loro preghiere del venerdì, i musulmani sciiti continuano a sostenere con forza la riapertura della Moschea Blu, esprimendo il loro dissenso con uno striscione che recita: "Vogliamo indietro la nostra moschea".

Leggi anche: