Quando gli esseri umani e i computer lavorano insieme, possono emergere risultati straordinari. Ma questo principio è applicabile anche al mondo degli investimenti? FMH Consulting Finanziario si è immerso in questo argomento e ha valutato la qualità dei Robo-Advisors con guida.

Un Robo-Advisor che fornisce consigli? All'inizio, questo matrimonio sembra contraddittorio. Dopotutto, uno dei vantaggi di questa strategia di investimento risiede nella sua gestione completamente automatizzata e imparziale, priva di emozioni umane.

Tuttavia, ulteriori indagini rivelano che i principianti nel settore potrebbero trarre sicuramente beneficio dal consiglio accompagnatorio. Nonostante l'algoritmo di un Robo-Advisor selezioni gli appropriati titoli o fondi per un cliente specifico, le raccomandazioni si basano sugli obiettivi di investimento e sulla tolleranza al rischio del cliente.

Tuttavia, cosa accade se un investitore è ancora troppo principiante nel mercato per valutare i rischi potenziali e selezionare destinazioni di investimento appropriate? In tali circostanze, potrebbe essere prudente discutere i piani di investimento e gli obiettivi di investimento mirati con una persona prima.

A nome di ntv, FMH Consulting Finanziario ha esaminato i vantaggi del mescolare consigli e software, nonché come si confrontano con i Robo-Advisors tradizionali.

La Guida Erode i Ritorni

Per essere franchi, dal punto di vista delle prestazioni, le offerte combinate non possono competere con i Robo-Advisors classici. I prodotti senza consigli generalmente producono risultati migliori, particolarmente all'inizio del periodo di investimento. Poiché è coinvolto il pagamento del lavoro, l'intervento umano comporta rendimenti più bassi.

Tuttavia, è importante notare che i clienti che si abbonano a un prodotto combinato non devono necessariamente interagire costantemente con un consulente. Invece, comporta la creazione di una strategia prima dell'investimento, che successivamente apre la strada a un'esperienza redditizia.

Per i nuovi arrivati nel mercato azionario, questo passo preliminare potrebbe certamente rivelarsi vantaggioso. Alcune banche offrono addirittura consultazioni sul posto per volumi di investimento più grandi, come 50.000 euro. Purtroppo, gli investitori meno abbienti si trovano limitati a consultazioni online o conversazioni telefoniche.

Le Scelte Migliori per le Strategie di Investimento Tradizionali e Verdi

Per identificare quali Robo-Advisors hanno le migliori prestazioni quando accompagnati da consigli, FMH assume una strategia di investimento bilanciata del 40-60% in azioni e obbligazioni. Di conseguenza, i fornitori divulgano le loro statistiche di prestazione (escluse le loro commissioni) e le condizioni in linea con questo schema comune tra i principianti.

Inoltre, FMH ha confrontato queste figure per gli investitori che cercano una strategia di investimento sostenibile.

La conclusione: per gli investimenti tradizionali, Quirion (Pacchetto Premium), Robin, Fintego e Growney emergono come i principali concorrenti. Nel campo degli investimenti sostenibili, Evergreen, Quirion (Pacchetto Premium), Growney, Scalable Capital Wealth e Fintego green sono i migliori performer per i principianti nel mercato dei capitali.

Nel mondo degli investimenti, alcuni principianti potrebbero trovare vantaggioso considerare i fondi indicizzati, specialmente quando si utilizzano i Robo-Advisors. I fondi indicizzati, essendo opzioni di investimento a basso costo e diversificate, si adattano bene alla gestione automatizzata e imparziale fornita dai Robo-Advisors.

Tramite il confronto dei Robo-Advisor FMH, è stato scoperto che i fornitori come Scalable Capital Wealth e Fintego green offrono prestazioni solide nei fondi indicizzati sostenibili, che potrebbero risultare allettanti per gli investitori che cercano un equilibrio tra responsabilità ambientale e rendimenti finanziari.

