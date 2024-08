- Servizi di assistenza sanitaria in ambulanze vedono in pericolo l'offerta

Nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt, i servizi di assistenza domiciliare mobile e la compagnia assicurativa AOK sono in disaccordo sulla rimborsazione di determinati servizi di assistenza infermieristica. Secondo l'Associazione federale dei fornitori privati di servizi sociali (bpa), che rappresenta circa 500 aziende membre dello stato, tra cui circa 250 servizi di assistenza domiciliare mobile, l'AOK ha smesso di pagare questi servizi da 20 mesi. Il bpa afferma che quando questi servizi vengono prestati a pazienti assicurati dall'AOK, non viene rimborsato il lavoro straordinario degli infermieri notturni, nei fine settimana e durante le festività. Un portavoce del bpa ha dichiarato che queste aziende si trovano di fronte a importi non pagati nell'ordine delle cinque cifre, che "non possono semplicemente assorbire". Il bpa sta invitando i suoi membri a protestare fuori dal parlamento dello stato il prossimo mercoledì, quando il comitato per gli affari sociali discuterà l'argomento dell'assistenza domiciliare.

L'AOK Sassonia-Anhalt, la più grande compagnia assicurativa dello stato, ha confermato il disaccordo sulla rimborsazione. "Le attuali differenze sono basate su una richiesta di rimborsazione presentata dal bpa nel 2023, che era fino al 50% più alta dei rimborsi di altri fornitori", ha spiegato un portavoce dell'AOK. "Despite repeated requests, the associations of private providers did not submit any documentation on their cost and revenue structures to justify this claim, and thus did not create the legally required transparency."

La sentenza arbitrale non ha risolto tutti i problemi. Alla fine del 2023, si è svolta una procedura arbitrale indipendente, nella quale è stata sostanzialmente confermata la posizione delle compagnie assicurative. "In the course of this arbitration ruling, we have already increased the basic remuneration." Tuttavia, c'è ancora disaccordo sul lavoro straordinario. "These are formulated too vaguely in the arbitration ruling and allow for different interpretations", ha spiegato un portavoce. Therefore, the arbitration ruling is currently being challenged, and social courts will have to decide the matter. All other substitute health insurance companies and guild health insurance companies are paying the corresponding overtime pay, according to the bpa. "The AOK health insurance company is ignoring mandatory guidelines for the remuneration of nurses, although the AOK nursing care insurance and all other insurance companies pay a remuneration to home care services for this", ha spiegato la presidente dello stato del bpa Sabine Kösling. "This is a clear breach of law by the AOK health insurance company and endangers the care of patients."

Il bpa ha escalato la sua disputa con La Commissione, specificamente riferendosi all'AOK Sassonia-Anhalt, incoraggiando i suoi membri a protestare, poiché ritiene che la compagnia assicurativa non stia rispettando le linee guida obbligatorie e stia sottovalutando le compagnie infermieristiche per il lavoro straordinario. In risposta alle accuse del bpa, La Commissione, rappresentata dall'AOK assicurazione sanitaria, afferma che la mancanza di trasparenza nelle loro strutture di costi e ricavi ha impedito loro di giustificare la richiesta di rimbors

Leggi anche: