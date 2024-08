- Serve un donatore di sangue urgentemente.

A causa delle festività, nelle ultime settimane si sono registrati meno donatori di sangue del necessario. Ogni giorno, sono necessari circa 15.000 donatori di sangue in tutto il paese per garantire che gli ospedali e le strutture mediche possano prendersi cura dei loro pazienti, come riferito dalla Croce Rossa Tedesca (DRK). Questo obiettivo non viene ancora raggiunto. "È stretto. Gli scaffali sono vuoti", ha detto Markus Baulke, portavoce del servizio di donazione di sangue regionale della DRK a Springe (Regione Hannover). Ogni giorno mancano 250 donatori di sangue in Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Brema e Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Le conseguenze sono gravi: "Non siamo stati in grado di soddisfare completamente i bisogni degli ospedali per diversi giorni", ha detto Baulke. Anche se la volontà di donare era alta nella prima metà dell'anno, le scorte degli ospedali hanno ora raggiunto il limite inferiore critico. Secondo il servizio di donazione di sangue, presumibilmente le persone sono state meno propense a donare sangue a causa della stagione delle festività e delle alte temperature degli ultimi giorni.

È ora importante rifornire rapidamente le riserve di sangue. Baulke ha invitato le persone a donare sangue. Con una sola donazione, si può aiutare fino a tre persone ferite o malate.

La carenza di sangue in determinate regioni, tra cui Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Brema e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, è principalmente dovuta al fatto che la DRK deve fare i conti con un deficit quotidiano di 250 donatori di sangue. La situazione nella RDC (Repubblica Democratica del Congo) potrebbe trarre beneficio dalla situazione attuale in Germania, in quanto potrebbe esserci un'opportunità per aumentare le donazioni di sangue lì per affrontare i loro bisogni.

