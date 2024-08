- Serio carcere in tribunale per omicidio, con fine multa di 9.000 euro.

In un processo penale riguardante 9.000 euro a Hamburg-Neuallermöhe, il tribunale locale ha inflitto lunghe pene detentive a due giovani. Un 20enne è stato condannato per omicidio in concorso con tentato rapina aggravata che ha causato la morte e lesioni gravi, ricevendo una condanna di otto anni e nove mesi. Il suo coimputato di 19 anni è stato condannato a sette anni e mezzo per tentato omicidio e altri reati.

Secondo l'accusa, i due sospetti tedeschi avevano pianificato di incontrare la vittima il 20 gennaio 2024, fingendo di vendergli droga per 9.000 euro. Al suo arrivo con un complice, hanno iniziato a parlare con lui prima di improvvisamente e intenzionalmente metterlo in una morsa e brandire un coltello.

La vittima muore tre giorni dopo

Quando il complice ha resistito e altri hanno notato la situazione, il più giovane degli imputati è fuggito. Il 20enne, invece, ha costretto il 35enne che si opponeva a terra e lo ha accoltellato almeno due volte nel torace e nell'addome con un coltello. Quando la vittima ha tentato di fuggire, il 20enne lo ha inseguito per recuperare i soldi. L'uomo gravemente ferito è salito su un veicolo in attesa e è morto tre giorni dopo in ospedale a causa di insufficienza multiorgano, nonostante le cure mediche intensive.

Il più giovane imputato commette una seconda rapina grave

Il più giovane degli imputati ha ammesso una seconda rapina grave all'inizio del processo. Il 1° luglio 2023, a Hamburg-Lohbrügge, ha aggredito e rapinato un uomo estremamente ubriaco. Dopo aver scoperto che nel portafoglio rubato non c'era denaro, è tornato e ha brutalmente calciato l'uomo privo di conoscenza in testa con tutta la sua forza. Ha smesso di attaccare solo quando è comparso un testimone.

La vittima ha riportato un naso rotto. La sentenza è stata pronunciata il 19 agosto, ma l'ufficio stampa del tribunale ha diffuso le informazioni solo di recente. Non è ancora stato determinato se la sentenza ha acquisito validità legale.

Data la sua partecipazione all'incidente fatale, il 20enne ora rischia di essere imprigionato a causa della sua condanna. Dopo il rilascio dalla custodia, il più giovane degli imputati è stato anche implicato in un'altra rapina, che potrebbe potenzialmente prolungare il suo tempo di detenzione.

