- Serie RTL dal titolo "Cosa conta veramente": accumulazione di 54.000 aghi da capelli in 18 anni

Celebrando 18 anni di drammi, affetto e una buona dose di usura, la serie in prime time di RTL "Alles was zählt" (AWZ) festeggia il suo anniversario il 4 settembre. Più di 4.500 episodi hanno assistito alle lotte di potere della famiglia Steinkamp, con base a Essen, piene di turbolenze sul ghiaccio e fuori. Il team di trucco ha commemorato questo traguardo facendo un inventario.

Statistiche impressionanti: nel corso della produzione, RTL rivela di aver utilizzato 216.000 cotton fioc, 54.000 fermagli per capelli, 2.580 rossetti, 32 kg di cipria e 42 litri di sangue sintetico. Non sorprende quindi che siano stati necessari anche 39.600 pacchi di salviette struccanti.

Tatjana Clasing ricorda i 2.135 giorni di riprese

Tre membri del cast sono rimasti fedeli ad AWZ sin dal suo debutto il 4 settembre 2006: Tatjana Clasing (Simone Steinkamp), Silvan Pierre-Leirich (Richard Steinkamp) e l'attrice non protagonista Ingeborg Brings (Renate Scholz).

"In questo tempo ho acquisito una vasta conoscenza - della mia carriera, delle persone, delle storie personali, dell'amicizia, del lavoro di squadra e della camaraderie del cast", ha condiviso Clasing. La 60enne è stata segnalata per un totale di 2.135 giorni di riprese. "Ci sono stati momenti in cui ho raggiunto i miei limiti. Ma non volevo arrendermi. A volte desideravo una pausa".

