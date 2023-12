Serie A: l'Inter vince il primo scudetto dal 2010 e spezza il dominio della Juventus sul calcio italiano

Sabato, i gol di Christian Eriksen e Achraf Hakimi hanno assicurato all'Inter il successo per 2-0 sul Crotone, una vittoria che ha portato i ragazzi di Antonio Conte a 14 punti di distanza dall'Atalanta.

Il pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo per 1-1 ha assicurato all'Inter il titolo con quattro partite di campionato ancora da disputare, e il suo successo scudetto ha spezzato la morsa della Juventus in Serie A.

"Stiamo riuscendo a rovesciare un regno che durava da nove anni", ha dichiarato Conte, allenatore dell'Inter, riferendosi al fatto che la sua squadra ha negato alla Juve il decimo titolo consecutivo in Serie A.

"Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di straordinario perché l'Inter non vinceva uno scudetto da 11 anni e stiamo interrompendo una dinastia", ha aggiunto Conte, che è un ex allenatore della Juve e ha guidato i bianconeri ai primi tre dei nove scudetti consecutivi.

Quando la Juve ha nominato Conte, il club torinese era arrivato settimo in Serie A, mentre il Milan aveva superato l'Inter per il titolo nel 2011.

"Sono state due situazioni estremamente difficili perché sono arrivato alla Juventus dopo la promozione con il Siena e... non c'era una visione e non eravamo favoriti, ma abbiamo battuto squadre forti. Da quel momento è iniziato un ciclo importante", ha dichiarato Conte al sito dell'Inter, ripercorrendo il suo periodo alla Juve.

"Venire qui è stata la decisione più difficile, perché molti altri avrebbero trovato qualcosa dietro cui nascondersi. Mi sono messo alla prova, amo le grandi sfide e ho sempre detto di essere il primo tifoso dei club che rappresento".

"Non è stato facile conquistare tutti i tifosi e lo capisco, ma sono convinto di aver sempre dato il massimo per le squadre che alleno. Sono stato coinvolto per dare il massimo e sono soddisfatto perché stiamo facendo qualcosa di straordinario".

L'Inter ha nominato Conte, che ha vinto la Premier League con il Chelsea nel 2017, nel maggio 2019.

"È un nuovo pianeta per me", ha detto Conte del suo periodo all'Inter. "Non è stato facile, non lo è ora e non lo sarà in futuro perché ci sono molte dinamiche in gioco e le persone cercano di creare negatività intorno all'Inter ogni volta che si presenta la minima opportunità. Sarebbe bello avere più positività quando si parla di noi".

La vittoria dell'Inter a Crotone ha segnato la quattordicesima volta in questa stagione che la squadra di Conte ha mantenuto un bilancio pulito.

"Siamo diventati più compatti, cerchiamo di aiutarci a vicenda come compagni di squadra, abbiamo lavorato per diventare un gruppo vincente e i risultati sono migliorati". Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha dichiarato al sito web del club.

"Il mister ci trasmette passione e mentalità vincente. Il gruppo è unito e il modo in cui tutti sono migliorati ci ha fatto capire che stavamo andando nella giusta direzione. Per noi difensori è un piacere lavorare insieme, ci conosciamo da anni e ora sappiamo come muoverci insieme".

L'Inter e la Juve erano due dei 12 club che il mese scorso avevano annunciato l'intenzione di staccarsi dall'attuale formato delle competizioni UEFA e di creare una propria Super League europea, prima che il progetto andasse rapidamente in fumo.

In una stagione deludente per la Juve, le speranze del club torinese di qualificarsi per la Champions League potrebbero essere vanificate dall'Inter quando le due squadre si incontreranno il 15 maggio.

Fonte: edition.cnn.com