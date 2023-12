Sergio Perez vince il Gran Premio di Singapore, ricco di incidenti

La pioggia torrenziale ha ritardato l'inizio della gara di un'ora e, sulla pista scivolosa, la safety car è intervenuta due volte: la prima a seguito di una collisione tra Nicholas Latifi e Zhou Guanyu e la seconda dopo che Yuki Tsunoda ha colpito le barriere.

Perez è uscito indenne dal caos e alla fine ha passato la bandiera a scacchi con sette secondi di vantaggio sul secondo classificato Charles Leclerc, portandosi a soli due punti dal secondo posto del pilota della Ferrari nel campionato piloti.

Carlos Sainz della Ferrari ha completato il podio, mentre il compagno di squadra di Perez e leader della classifica generale, Max Verstappen, è stato costretto ad aspettare il suo secondo titolo dopo aver chiuso al settimo posto, uno dei peggiori risultati della sua stagione.

"È stata sicuramente la mia migliore prestazione", ha dichiarato Perez, secondo quanto riportato dalla F1. "Ho controllato la gara, anche se il riscaldamento [delle gomme] è stato piuttosto difficile. Gli ultimi giri sono stati molto intensi. Non l'ho sentito molto in macchina, ma quando ne sono uscito l'ho sentito. Ho spinto e ho dato tutto per vincere oggi".

Perez ha gestito al meglio la frenetica partenza, superando Leclerc, autore della pole, alla curva 1, mentre il suo compagno di squadra Verstappen ha perso e poi recuperato quattro posizioni in mezzo al gruppo.

Al decimo giro è intervenuta la prima safety car e Verstappen ha approfittato del campo compresso per recuperare altre due posizioni in P7, mentre Latifi e Zhou si sono entrambi ritirati.

In occasione della sua 350esima partenza, Fernando Alonso dell'Alpine ha subito un guasto al motore 10 giri più tardi, richiedendo l'intervento di una safety car virtuale, che ha terminato a malapena il suo lavoro prima di riemergere in seguito all'incidente di Alex Albon della Williams contro un muro e al secondo guasto al motore della giornata per Esteban Ocon dell'Alpine.

Solo a metà gara la pista si è asciugata a sufficienza per montare le gomme slick e tutti i piloti hanno effettuato il cambio mentre un'altra safety car era in pista.

Accelerando alla ripartenza, Verstappen si è bloccato nel tentativo di sorpassare Norris ed è stato costretto a rientrare ai box per cambiare ancora una volta le gomme, mentre Hamilton ha commesso un errore non caratteristico ed è caduto fuori dalla corsa al podio.

Alla fine, è stato Perez a resistere alle sfide di Leclerc e a conquistare la seconda vittoria di questa stagione e la quarta della sua carriera.

Fonte: edition.cnn.com