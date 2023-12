Sergio Pérez vince il drammatico Gran Premio di Monaco dopo una forte pioggia che ha causato un lungo ritardo

Il pilota messicano ha iniziato la gara in terza posizione, ma ha scavalcato i leader durante una gara ricca di azione.

Mentre Pérez ha vinto per la prima volta la gara più importante dello sport, il suo compagno di squadra Max Verstappen si è piazzato terzo, mentre Carlos Sainz della Ferrari è arrivato secondo.

Charles Leclerc della Ferrari era partito in pole position, ma ha concluso la sua gara di casa in quarta posizione dopo che la strategia di pit stop della sua squadra ha permesso alla Red Bull di superare il pilota monegasco.

Verstappen allunga così il suo vantaggio su Leclerc in testa alla classifica piloti.

Un errore della Ferrari

La gara è stata drammatica già prima di iniziare, con un lungo ritardo per pioggia che ha fatto slittare la partenza di oltre un'ora.

Leclerc si è finalmente portato in testa e ha controllato le prime fasi della gara umida.

Ma non è stato così per il pilota della Ferrari.

Leclerc si è ritrovato dietro a Pérez dopo essersi fermato per passare alle gomme intermedie e poi è caduto dietro a Verstappen e Sainz dopo che un pit stop sbagliato lo ha fatto precipitare in quarta posizione.

La Ferrari ha cercato di cambiare idea e ha detto a LeClerc di rimanere fuori, ma era troppo tardi perché il pilota era già ai box.

La safety car è rientrata dopo il pesante incidente di Mick Schumacher - il pilota è rimasto illeso - ma le prime posizioni sono rimaste invariate su una pista notoriamente difficile da sorpassare.

Un sogno che si avvera

Nonostante la delusione e la rabbia di Leclerc, un emozionato Pérez si è meritato la vittoria e ha festeggiato in grande stile, mentre la Red Bull lasciava Monaco come la squadra più felice.

"È un sogno che si avvera", ha detto Pérez. "Dopo la gara di casa, è la gara più speciale da vincere".

Dopo una pausa di due settimane, la stagione tornerà per una gara a Baku, in Azerbaigian, prima che i piloti si dirigano a Montreal, in Canada.

Fonte: edition.cnn.com