Sergio Garcia sostituisce le mazze con un pallone da calcio per giocare a FootGolf

La storia in evidenza

Il campione dei Masters Garcia si cimenta nel FootGolf

Lo sport ibrido conta 100.000 giocatori in tutto il mondo

Sergio Garcia ha misurato migliaia di putt nella sua illustre carriera golfistica, ma nessuno come questo.

Invece di una mazza da golf, gioca con i piedi; la buca a cui mira non è un piccolo puntino sul green, ma una tazza spalancata di 21 pollici. Non si tratta di un normale golf, ma di una versione ibrida del gioco: il FootGolf.

Garcia, che all'inizio di quest'anno ha vinto il suo primo Major di golf, ha recentemente sostituito le mani con i piedi e lo swing con i calci, scendendo in campo per una partita di FootGolf, un'evoluzione del golf nella sua forma tradizionale.

I giocatori calciano un pallone da calcio su un campo regolare con l'obiettivo di farlo entrare in una buca grande nel minor numero possibile di "colpi".

Nell'ultimo decennio ha preso piede rapidamente. Garcia è uno dei migliaia di giocatori che si sono cimentati in questa moderna interpretazione del golf.

"Sapevo che il FootGolf sarebbe stato un gioco da ragazzi per la quantità di campi da golf che ci sono, così come per il numero di golfisti e calciatori", ha dichiarato alla CNN nel 2014 Mike O'Connor, presidente della UK FootGolf Association.

"Ho sempre pensato che sarebbe decollato".

Questo sport viene praticato formalmente dal 2006 e negli ultimi 11 anni ha riscosso un notevole successo, tra cui il primo torneo ufficiale nel 2008, una Coppa del Mondo che ha debuttato in Ungheria nel 2012 e un World Tour che tocca paesi come Messico, Marocco e Australia.

La Federazione Internazionale di FootGolf, fondata nel 2012, conta oggi 36 nazioni affiliate; si ritiene che 100.000 persone pratichino questo gioco in tutto il mondo.

Il footgolf è solo una delle versioni ibride del golf: esiste anche lo speedgolf, un formato veloce in cui i giocatori corrono tra un colpo e l'altro, l'urban golf, giocato in città anziché sui green, e le versioni più estreme del gioco, tra cui l'ice golf e il sand golf.

Grande tifoso del Real Madrid e presidente della squadra della sua città, il CF Borriol, Garcia non è nuovo ai campi da calcio.

Ma cosa succede quando si incrocia con la sua principale passione sportiva? Guardate il video in cima alla pagina per scoprire come se l'è cavata lo spagnolo in una recente partita di FootGolf.

