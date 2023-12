I punti salienti della storia

Sergio Garcia racconta il suo "anno migliore di sempre" e la collaborazione vincente con la moglie

Sergio Garcia ha vinto il suo primo major in aprile

Lo spagnolo si sposa con la moglie Angela in estate

La coppia aspetta il primo figlio l'anno prossimo

Ci sono stati 73 tentativi falliti di vincere un major - quattro secondi posti, 12 piazzamenti tra i primi cinque, 22 top 10 - che sono culminati in 18 stagioni di ciò che avrebbe potuto essere.

In uno dei suoi momenti più vulnerabili ha detto al mondo che non aveva le carte in regola per vincere nessuno dei quattro tornei più importanti del golf.

"Non sono abbastanza bravo", ha detto cinque anni fa. "Non ho quello che devo avere. Sono giunto alla conclusione che devo giocare per il secondo o terzo posto".

Era destinato a diventare il giocatore più talentuoso a non aver mai vinto uno dei premi più importanti del golf.

Ma poi lo spagnolo ha trovato l'amore e la sua soddisfazione fuori dal campo si è manifestata in una gloriosa domenica di aprile ad Augusta, dove quasi due decenni di sofferenza golfistica hanno avuto fine.

LEGGI: Il destino mi ha aiutato a realizzare il sogno del Masters - Garcia

LEGGI: Garcia saluta la vittoria "speciale" nel giorno del compleanno di Seve

LEGGI: Garcia elogiato sui social media

L'anno migliore di sempre

Garcia, un vortice conosciuto come "El Nino" in gioventù, ha resistito a un'impennata dell'ultimo giorno da parte di Justin Rose per assicurarsi il Masters in un playoff da far tremare le ginocchia per il suo primo titolo major.

Anche dopo aver fatto bogey alla 10ª e all'11ª nel giro finale, e dopo aver beccato un albero alla 13ª. Anche quando gli spettatori si aspettavano un'altra implosione di Garcia, il 37enne ha mostrato una ritrovata calma zen.

È stato uno dei momenti sportivi più belli dell'anno. L'importanza della vittoria è stata tale che l'ex numero 1 del mondo Rory McIlroy ha pianto quando il suo amico ha conquistato il premio più affascinante del golf.

Un'altra vittoria è seguita in un anno che il numero 11 del mondo descrive come "decisamente il migliore di sempre".

Chiude il 2017 con tre vittorie di tornei - il Dubai Desert Classic, il Masters e il Valderrama Masters - oltre a tre piazzamenti nella top-10 e a un guadagno di oltre 3 milioni di dollari solo sul PGA Tour.

Al suo fianco durante tutti i successi del 2017 c'è stata Angela, la moglie di Garcia da quattro mesi, la donna a cui attribuisce il merito del suo comportamento riformato.

Quando gli è stato chiesto quale sia stato il contributo della moglie al suo successo, il futuro padre ha dichiarato a Living Golf: "È difficile dire solo una cosa.

"Ma ha portato molto amore, calma, fiducia e porterà una bellissima bambina, quindi è semplicemente fantastico".

LEGGI: La grande mente del golf è "sconvolta" dalle carenze del gioco moderno

LEGGI: Ecco il grande battitore del golf che ha una grande personalità

La coppia competitiva

Per i due sposi è stato un anno molto impegnativo sia dentro che fuori dal campo.

"Penso che sia più di quanto ci aspettassimo all'inizio dell'anno", spiega Angela, ex golfista universitaria e giornalista sportiva.

"Ovviamente la vittoria al Masters ha dato il via a tutto, poi ci siamo sposati in estate e poco dopo abbiamo scoperto che avremmo avuto un bambino. È stata una cosa incredibile".

"A Sergio piace dire che quando è felice fuori dal campo da golf, è più facile per lui essere felice sul campo e questo ha molto senso.

"Ovviamente, se la tua vita è in subbuglio, tutto ciò che fai come professione sarà più difficile".

Comprendere il partner

Aggiunge: "Il nostro rapporto è fantastico perché ridiamo molto, ci divertiamo molto, siamo molto simili e allo stesso tempo molto diversi, e sembra funzionare.

"Io sono molto competitiva e credo che Sergio se ne accorga molto.

"Credo di essere competitivo quanto lui, per certi versi di più, e penso che tiriamo fuori il meglio l'uno dall'altro e lui me l'ha detto, che io tiro fuori il meglio di lui e lui tira fuori il meglio di me e, voglio dire, cosa si può chiedere di più alla persona con cui si passa il resto della vita?".

In uno sport che comporta viaggi tutto l'anno in tutto il mondo, è utile avere un partner comprensivo, dice Garcia.

Con un padre che è stato un quarterback universitario All-American, un nonno che è stato un acclamato allenatore di football del liceo e un cugino, Drew Brees, che è il quarterback dei New Orleans Saints, Angela apprezza i sacrifici e le fatiche che una star dello sport deve affrontare.

"È molto importante perché sa che tipo di vita facciamo e non è facile", dice Garcia.

Per noi (golfisti) è molto più facile perché ci siamo abituati, ma per i nostri partner non è facile viaggiare dappertutto e non avere la sensazione di avere una vera casa e cose del genere".

"Non credo che diamo loro abbastanza credito per tutto quello che fanno. Quindi, sì, è fantastica".

Parole d'ispirazione

Garcia, il cui padre è il suo allenatore, riconosce che tutti i membri del suo team "mio padre, mia moglie, mia madre, mio fratello, i miei manager, il mio caddie, i miei amici, i miei suoceri" hanno avuto un ruolo nella sua brillante annata, ma attribuisce anche al collega professionista Henrik Stenson il merito di aver contribuito alla vittoria del Masters.

Nel 2016, lo svedese, all'epoca 40enne, vinse l'Open Championship e conquistò il suo primo titolo major con un giro record di 63. Ma non è stata l'azione in sé a determinare la vittoria del Masters.

Ma non è stata l'azione in sé a ispirare Garcia, bensì le parole di saggezza che Stenson ha condiviso dopo la sua vittoria.

Sergio Garcia: Da quasi uomo a campione del Masters

Lo spagnolo ricorda lo scambio, dicendo: "Quando ho visto [Henrik] in Svizzera, dopo la vittoria dell'Open, che è stata incredibile, mi sono congratulato con lui e gli ho detto quanto fossimo felici per lui.

E una delle prime cose che mi ha detto è stata: 'Io ho 40 anni, tu ne hai 36, hai ancora 16 major prima dei 40 anni', quindi hai molte possibilità...".

Non so se ne avessi bisogno o meno, ma sicuramente mi ha aiutato".

"Ovviamente non dirò che ho vinto il Masters per questo motivo, ma allo stesso tempo, quando viene da qualcuno che rispetti, che è un tuo amico, che ci è passato e ci è andato vicino molte volte, che non è stato in grado di farlo e che alla fine ci è riuscito, quando una persona del genere ti dice una cosa del genere, ti colpisce proprio su questo muscolo qui [riferendosi al suo cuore], quindi sicuramente ha significato molto".

Con una nuova stagione all'orizzonte e l'impatto della paternità che presto cambierà la sua vita, Garcia non si accontenta di riflettere su 12 mesi di successi. Vuole migliorare ulteriormente il suo gioco.

"Con l'arrivo del bambino, l'anno prossimo avrò un'esperienza più importante, quindi siamo estremamente eccitati per questo, credo che sarà fantastico", ha dichiarato.

Visita CNN.com/sport per altre notizie e video

Quindi, ci sono un sacco di cose grandiose in arrivo e, se tutto va bene, voglio solo essere il più sano possibile e cercare di continuare a migliorare e a darmi delle possibilità".

"Questo è l'obiettivo, continuare ad andare avanti. Non è facile da raggiungere, ma ci sono aree in cui posso migliorare.

"Penso che mentalmente posso ancora migliorare e se miglioro un po' mentalmente, quando si tratta di giocare a golf, questo mi aiuterà a essere in quello stato d'animo tranquillo che ho sperimentato quest'anno un po' meglio".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com