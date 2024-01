Sergio Agüero, stella del Barcellona, è stato escluso per tre mesi a seguito di una "valutazione cardiologica".

L'argentino è stato costretto a uscire dopo soli 40 minuti dal pareggio per 1-1 del Barcellona con l'Alavés, sabato, dopo essersi accasciato a terra tenendosi il petto, ma è riuscito a uscire dal campo senza aiuto.

Il quotidiano spagnolo Sport e l'agenzia di stampa EFE hanno poi riferito che Agüero ha sofferto di un'aritmia cardiaca.

"Il giocatore della prima squadra Sergio Agüero è stato sottoposto a un processo diagnostico e terapeutico dal dottor Josep Brugada", ha dichiarato il Barça in un comunicato.

"Non è disponibile per la selezione e nei prossimi tre mesi verrà valutata l'efficacia del trattamento per determinare il suo processo di recupero".

"L'argentino è stato portato in ospedale per una valutazione cardiologica sabato dopo la partita Barça-Alavés in cui l'attaccante del Barça si è sentito male nel primo tempo ed è stato sostituito prima dell'intervallo da Philippe Coutinho".

"Sto bene e sono di buon umore per affrontare il processo di recupero", ha scritto Agüero su Twitter. "Voglio ringraziare tutti per i messaggi di sostegno e amore che oggi hanno reso il mio cuore più forte".

Agüero ha lottato con gli infortuni da quando si è unito ai Blaugrana dal Manchester City e ha potuto debuttare solo a ottobre.

La sua assenza non farà che aumentare le difficoltà del Barça, che ha recentemente licenziato Ronald Koeman da allenatore dopo un inizio di stagione infelice.

Dopo 11 partite, il Barcellona si trova al nono posto nella Liga, a nove punti dalla capolista Real Sociedad, e martedì dovrà affrontare un'importante sfida contro la Dinamo Kiev in Champions League.

L'allenatore ad interim Sergi Barjuan sarà alla ricerca disperata dei tre punti, visto che il Barcellona si trova al terzo posto nel Gruppo E dietro Bayern Monaco e Benfica con una sola vittoria nelle tre partite disputate finora.

Le ultime notizie su Eriksen

L'Inter ha dichiarato che permetterà a Christian Eriksen di trasferirsi all'estero per continuare la sua carriera calcistica.

Il centrocampista danese ha avuto un arresto cardiaco ed è collassato durante la partita del suo Paese a Euro 2020 contro la Finlandia a giugno.

Ha ricevuto un trattamento salvavita in campo e successivamente gli è stato impiantato un defibrillatore cardioverter impiantabile (ICD), un piccolo dispositivo posizionato sotto la pelle per monitorare la frequenza cardiaca.

È collegato al cuore con fili sottili ed è in grado di regolare i ritmi cardiaci anomali attraverso scosse elettriche.

Tuttavia, Eriksen non può ancora giocare a livello professionistico in Italia.

"Si precisa che a seguito di un grave infortunio occorso durante il Campionato Europeo del giugno 2021, il giocatore è stato temporaneamente inibito dall'autorità medica italiana dall'attività sportiva nella stagione in corso", ha dichiarato l'Inter in un comunicato della scorsa settimana.

"Sebbene le attuali condizioni del giocatore non soddisfino i requisiti per il raggiungimento dell'idoneità sportiva in Italia, la stessa potrebbe invece essere raggiunta in altri Paesi dove il giocatore potrebbe riprendere l'attività agonistica".

Fonte: edition.cnn.com