Sergio Aguero si unisce al Barcellona e il club spagnolo inizia la ristrutturazione della squadra

Sergio Aguero si trasferirà dal Manchester City al Barca alla scadenza del suo attuale contratto il 1° luglio, ha annunciato lunedì il club spagnolo.

Il 32enne, considerato uno dei più grandi giocatori della storia della Premier League, ha firmato fino alla fine della stagione 2023 con una clausola d'acquisto fissata a 100 milioni di euro (122 milioni di dollari).

La firma arriva due giorni dopo che il Manchester City ha perso la finale di Champions League contro il Chelsea FC.

La superstar argentina ha postato su Instagram una foto di se stesso con indosso la maglia del Barcellona con la didascalia: "Con lo stesso impegno e passione di sempre, ora Barça. Viva il Barcellona".

Al Barcellona, Aguero si unirà al suo compagno di squadra internazionale Lionel Messi, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e che è anche il padrino di suo figlio.

"È una gioia immensa perché fin da bambino, e ancora di più ora con Messi, ho pensato che il Barça fosse il miglior club del mondo", ha dichiarato Aguero in un comunicato diffuso dal club lunedì.

"Qualsiasi giocatore a cui viene offerta la possibilità di giocare al Barça, si candida. Cercherò di fare del mio meglio per aiutare il club a vincere grandi cose".

Il Barcellona ha presentato Aguero lunedì insieme al neoelettopresidente Joan Laporta e ad altri dirigenti.

"Ti abbiamo accolto con un tango, un ballo molto emozionante, proprio come te, perché sappiamo che segnerai molti gol per il Barça", ha detto Laporta nel comunicato.

Il Barça ha battuto l'Athletic Bilbao vincendo la Copa del Rey ad aprile, ma si è classificato terzo nella Liga ed è stato eliminato dalla Champions League dal Paris Saint-Germain negli ultimi 16 anni.

Aguero è arrivato al City dall'Atletico Madrid nel 2011 e ha vinto cinque titoli di Premier League, una FA Cup e sei Coppe di Lega.

L'argentino è il capocannoniere di tutti i tempi del City con 260 gol in 390 presenze, ma nelle ultime stagioni ha lottato contro gli infortuni e nella scorsa stagione ha collezionato solo 12 presenze in Premier League, segnando quattro gol.

Insieme a giocatori come Vincent Kompany e David Silva, Aguero ha contribuito a inaugurare una nuova era di successi per il club, sostenuto dai ricchi investimenti dell'Abu Dhabi United Group.

Sarà ricordato per sempre per aver segnato un drammatico gol vittoria all'ultimo respiro contro il QPR nel 2012, assicurando al Manchester City il primo titolo in massima serie in 44 anni.

Tuttavia, Aguero non è riuscito ad aiutare la sua squadra a vincere l'ambita Champions League, giocando più di 20 minuti nella sconfitta per 0-1 contro il Chelsea nella finale di sabato.

Il Barcellona ha anche annunciato l'ingaggio gratuito del difensore del Manchester City Eric Garcia, che ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2025/26. Il club ha fissato la clausola d'acquisto del giocatore a ben 400 milioni di euro (489 milioni di dollari).

Leclausole di recompra sono molto diffuse in Spagna e sono un elemento obbligatorio della maggior parte dei contratti spagnoli, secondo l'avvocato Daniel Geey, anche se non riflettono necessariamente il reale valore di mercato di un giocatore.

"Il giocatore deve letteralmente 'riscattare' il suo contratto alla cifra stabilita, anche se in pratica è il club acquirente a pagare la cifra tramite il giocatore", secondo Geey.

Il 20enne Garcia ha fatto parte della famosa accademia del Barcellona dal 2008 al 2017, quando si è unito al Manchester City.

Lo spagnolo, che è stato incluso nella rosa del suo Paese per Euro 2020 insieme ai nuovi compagni di squadra Jordi Alba, Sergio Busquets e Pedri, ha collezionato solo 12 presenze con il City nella scorsa stagione.

Ben Church e Jack Guy della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com