Sergio Aguero: Il grande del Manchester City viene immortalato con una statua

A Sunderland, i tifosi del Manchester United sono rimasti scioccati nonostante la vittoria per 1-0 della loro squadra, congelati da una delle conclusioni più drammatiche che la Premier League inglese abbia mai visto, mentre le loro speranze di titolo evaporavano. È stato un finale che nessuno sceneggiatore di Hollywood avrebbe immaginato credibile.

Con il City in svantaggio per 2-1 al 92° minuto e con la necessità di vincere contro il Queens Park Rangers per conquistare il primo titolo di Premier League in 44 anni, Edin Dzeko ha pareggiato.

Poi, al 93:20, nell'ultimo minuto di gioco, un composto Sergio Aguero si è fatto strada attraverso la frenetica difesa del QPR e ha sparato un colpo vincente per assicurarsi la vittoria e la conquista della Premier League 2011/12. Una vera e propria bolgia.

A distanza di 10 anni, il gol di Aguero è stato immortalato in una statua all'esterno dell'Etihad Stadium.

È il coronamento di una stagione agrodolce per Aguero, costretto a ritirarsi a dicembre dopo aver accusato dolori al petto durante il pareggio per 1-1 del Barcellona con l'Alavés. In seguito gli è stata diagnosticata un'aritmia cardiaca.

"Sinceramente, è una cosa molto bella per me, vedermi 10 anni fa è molto commovente", ha detto Aguero della statua, che è stata svelata venerdì nell'ambito di una serie di eventi e attività organizzate dal Manchester City per celebrare il decimo anniversario della straordinaria vittoria del titolo di Premier League.

Illuminata di notte da una luce blu e realizzata in acciaio zincato, la statua è stata progettata e creata dal famoso scultore Andy Scott nel suo studio di Philadelphia.

Cattura il momento esatto in cui Aguero si è tolto la maglia e l'ha agitata intorno alla testa per festeggiare.

Le sculture di Scott sono realizzate in acciaio zincato e comprendono strutture come "The Kelpies", due teste di cavallo in acciaio alte 30 metri situate vicino a Falkirk, in Scozia.

"È stato un onore lavorare a un progetto che significa così tanto per i tifosi del Manchester City di tutto il mondo, per celebrare un giocatore così importante nella vita di questa squadra di calcio", ha dichiarato Scott.

"Non mi facevo illusioni su quanto fosse importante per il Club, per i tifosi, per Sergio stesso e spero che questa statua porti gioia e felicità a tutti coloro che la vedranno".

La statua di Aguero si aggiunge a quelle di Vincent Kompany e David Silva per commemorare la prima squadra vincitrice del campionato del City dal 1968.

Durante la sua permanenza a Manchester, Aguero ha segnato 184 gol in 275 presenze in Premier League, diventando il capocannoniere di tutti i tempi del club e il quarto nella storia della Premier League.

"In questi 10 anni ho potuto vincere molti trofei e ho potuto aiutare il club a diventare uno dei più importanti al mondo", ha dichiarato il 33enne argentino.

"Sono molto grato al Club per aver realizzato questa statua in riconoscimento della mia carriera calcistica a Manchester. È qualcosa di molto speciale".

Aguero si è unito al Barcellona nell'estate del 2021 in trasferimento gratuito, ma ha collezionato solo cinque presenze per il club spagnolo prima del suo ritiro prematuro.

Dalla vittoria del 2012, il Man City ha vinto la Premier League altre quattro volte, compresi tre degli ultimi quattro campionati.

Attualmente si trova sull'orlo del quinto titolo: tre punti di vantaggio sul Liverpool secondo in classifica, con una differenza reti superiore e a sole due partite dalla fine.

Fonte: edition.cnn.com